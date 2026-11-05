https://1prime.ru/20261105/putin-874963397.html
Путин назвал развитие "антиотмывочной системы" важнейшей работой
Путин назвал развитие "антиотмывочной системы" важнейшей работой - 05.11.2026, ПРАЙМ
Путин назвал развитие "антиотмывочной системы" важнейшей работой
Президент РФ Владимир Путин назвал важнейшей работой для обеспечения интересов государства развитие отечественной "антиотмывочной системы". | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T21:12+0300
2026-11-05T21:12+0300
2026-11-05T21:12+0300
финансы
россия
владимир путин
росфинмониторинг
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин назвал важнейшей работой для обеспечения интересов государства развитие отечественной "антиотмывочной системы". Российский лидер в четверг прибыл в Государственный Кремлевский дворец, где поздравил сотрудников Росфинмониторинга с 25-летием службы. "Среди безусловных приоритетов - завершение создания национальной концепции финансовой безопасности. Ее реализация призвана содействовать модернизации и развитию всей отечественной так называемой "антиотмывочной системы". Это важнейшая работа для обеспечения интересов государства", - сказал Путин. Глава государства отметил, что сегодня часть угроз формируется за пределами России: международные криминальные группировки и зарубежные спецслужбы применяют самые современные технологии, используют криптовалюты и другие платежные инструменты для прикрытия преступных действий. В этой связи важно совершенствовать работу Росфинмониторинга и продолжать технологическую модернизацию ведомства, чтобы оперативно и действенно реагировать на возникающие угрозы, подчеркнул Путин.
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финансы, россия, владимир путин, росфинмониторинг
Финансы, РОССИЯ, Владимир Путин, Росфинмониторинг
Путин назвал развитие "антиотмывочной системы" важнейшей работой
Путин назвал развитие "антиотмывочной системы" важнейшей работой для интересов государства
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин назвал важнейшей работой для обеспечения интересов государства развитие отечественной "антиотмывочной системы".
Российский лидер в четверг прибыл в Государственный Кремлевский дворец, где поздравил сотрудников Росфинмониторинга с 25-летием службы.
"Среди безусловных приоритетов - завершение создания национальной концепции финансовой безопасности. Ее реализация призвана содействовать модернизации и развитию всей отечественной так называемой "антиотмывочной системы". Это важнейшая работа для обеспечения интересов государства", - сказал Путин.
Глава государства отметил, что сегодня часть угроз формируется за пределами России: международные криминальные группировки и зарубежные спецслужбы применяют самые современные технологии, используют криптовалюты и другие платежные инструменты для прикрытия преступных действий.
В этой связи важно совершенствовать работу Росфинмониторинга и продолжать технологическую модернизацию ведомства, чтобы оперативно и действенно реагировать на возникающие угрозы, подчеркнул Путин.