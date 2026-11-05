https://1prime.ru/20261105/putin-874963955.html

Путин в Кремле поздравил Росфинмониторинг с 25-летием

Путин в Кремле поздравил Росфинмониторинг с 25-летием - 05.11.2026, ПРАЙМ

Путин в Кремле поздравил Росфинмониторинг с 25-летием

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников Росфинмониторинга с 25-летием службы на торжественном мероприятии в Кремле. | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T21:29+0300

2026-11-05T21:29+0300

2026-11-05T21:29+0300

технологии

россия

владимир путин

росфинмониторинг

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников Росфинмониторинга с 25-летием службы на торжественном мероприятии в Кремле. Путин в четверг прибыл в Государственный Кремлевский дворец, где проходили торжественные мероприятия в честь 25-летия ведомства. "Поздравляю вас со знаменательной датой – четверть века, 25 лет образования Федеральной службы по финансовому мониторингу. С праздником! За четверть века сотрудники ведомства выстроили современную, отлаженную и эффективную систему по противодействию легализации преступных доходов, которая достойно прошла проверку и временем, и самыми сложными вызовами", - сказал глава государства. Президент пожелал сотрудникам службы крепкого здоровья, новых успехов в работе. Кроме того, Путин вручил государственные награды сотрудникам Росфинмониторинга.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, россия, владимир путин, росфинмониторинг