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Путин в Кремле поздравил Росфинмониторинг с 25-летием
Путин в Кремле поздравил Росфинмониторинг с 25-летием - 05.11.2026, ПРАЙМ
Путин в Кремле поздравил Росфинмониторинг с 25-летием
Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников Росфинмониторинга с 25-летием службы на торжественном мероприятии в Кремле. | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T21:29+0300
2026-11-05T21:29+0300
2026-11-05T21:29+0300
технологии
россия
владимир путин
росфинмониторинг
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников Росфинмониторинга с 25-летием службы на торжественном мероприятии в Кремле.
Путин в четверг прибыл в Государственный Кремлевский дворец, где проходили торжественные мероприятия в честь 25-летия ведомства.
"Поздравляю вас со знаменательной датой – четверть века, 25 лет образования Федеральной службы по финансовому мониторингу. С праздником! За четверть века сотрудники ведомства выстроили современную, отлаженную и эффективную систему по противодействию легализации преступных доходов, которая достойно прошла проверку и временем, и самыми сложными вызовами", - сказал глава государства.
Президент пожелал сотрудникам службы крепкого здоровья, новых успехов в работе.
Кроме того, Путин вручил государственные награды сотрудникам Росфинмониторинга.
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технологии, россия, владимир путин, росфинмониторинг
Технологии, РОССИЯ, Владимир Путин, Росфинмониторинг
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников Росфинмониторинга с 25-летием службы на торжественном мероприятии в Кремле.
Путин в четверг прибыл в Государственный Кремлевский дворец, где проходили торжественные мероприятия в честь 25-летия ведомства.
"Поздравляю вас со знаменательной датой – четверть века, 25 лет образования Федеральной службы по финансовому мониторингу. С праздником! За четверть века сотрудники ведомства выстроили современную, отлаженную и эффективную систему по противодействию легализации преступных доходов, которая достойно прошла проверку и временем, и самыми сложными вызовами", - сказал глава государства.
Президент пожелал сотрудникам службы крепкого здоровья, новых успехов в работе.
Кроме того, Путин вручил государственные награды сотрудникам Росфинмониторинга.