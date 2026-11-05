https://1prime.ru/20261105/radioelektronika-874942971.html

Радиоэлектроника является одним из самых быстрорастущих секторов Москвы

Радиоэлектроника является одним из самых быстрорастущих секторов Москвы - 05.11.2026, ПРАЙМ

Радиоэлектроника является одним из самых быстрорастущих секторов Москвы

Радиоэлектроника является одним из самых быстрорастущих секторов промышленности Москвы, суммарно в отрасли работают более 870 столичных предприятий, заявил... | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T13:57+0300

2026-11-05T13:57+0300

2026-11-05T13:57+0300

промышленность

москва

центральный федеральный округ

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Радиоэлектроника является одним из самых быстрорастущих секторов промышленности Москвы, суммарно в отрасли работают более 870 столичных предприятий, заявил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Анатолий Гарбузов. "Одной из ключевых отраслей нашей промышленности является радиоэлектроника, в том числе микроэлектроника. Один из самых быстрорастущих секторов столичной промышленности. В том числе фотоника и сложные различные интегральные схемы", - рассказал Гарбузов на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Сегодня суммарно в отрасли работают более 870 московских предприятий, которые создают компонентную базу для вычислительной техники, телекоммуникационного оборудования и систем автоматизации, сообщил он. В частности, по его словам, 72 предприятия ведут свою деятельность в сфере микроэлектроники. Одно из изобретений - устройство генератора опорных напряжений, первые образцы которого планируют запустить в 2027 году. "Если объяснять просто, это микроскопический источник стабильного напряжения для всех остальных элементов чипа. От его точности зависит, насколько корректно будут работать измерительные приборы, системы питания и преобразователи сигналов. Без него современные микросхемы просто не смогут выполнять с нужной точностью свои функции", - пояснил Гарбузов. Он отметил, что особой гордостью и доказательством технологического лидерства является Московский центр фотоники. Фотонные технологии - основа современной цифровой экономики, они нужны для телекоммуникаций, центров обработки данных, искусственного интеллекта, промышленности, медицины, систем безопасности и космических технологий. "Чипы, которые будут создаваться в Московском центре фотоники, способны увеличить скорость передачи данных до 100 раз по сравнению с обычной электроникой. И именно эта технология, как нам кажется, будет определять развитие отрасли на годы вперед", - отметил Глава Моспрома. Как рассказал Гарбузов, в этом году в Москве были запущены и другие производства отрасли радиоэлектроники. Например, резидент особой экономической зоны "Технополис Москва", компания "Некс-Т", открыл первую в России роботизированную линию серийного выпуска жидкокристаллических дисплейных модулей. "Их польза вполне конкретная, в первую очередь — для медицины. Экраны используются в аппаратах ИВЛ, в медицинской технике, где надежность дисплея критична. Для транспорта — это терминалы и табло, которые пассажиры видят каждый день, а значит и их работоспособность должна быть на протяжении всего срока службы", - сказал он. Мощность предприятия - свыше 500 тысяч изделий в год, это примерно половина потребностей Центрального федерального округа в таких компонентах, уточнил Гарбузов. Кроме того, по его словам, в сентябре было также открыто предприятие "Элемент-Технологии", где производят блоки питания, которые преобразуют электричество из сети в нужное для компьютеров напряжение, и выпускают силовые модули, которые превращают ток из сети в ток, подходящий для зарядки батареи. И главная его особенность в том, что впервые в России вся цепочка производства находится на одной площадке: от монтажа компонентов и сборки до прошивки и тестирования готовых изделий.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

промышленность, москва, центральный федеральный округ