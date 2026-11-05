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Странное сообщение прозвучало по "Радиостанции Судного дня"
Странное сообщение прозвучало по "Радиостанции Судного дня" - 05.11.2026, ПРАЙМ
Странное сообщение прозвучало по "Радиостанции Судного дня"
Третье сообщение за день "Бронтозавр" прозвучало в четверг в эфире радиостанции УВБ-76, также известной как "Радиостанция Судного дня", сообщает Telegram-канал... | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T21:36+0300
2026-11-05T21:36+0300
2026-11-05T21:36+0300
общество
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874963800.jpg?1793903760
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Третье сообщение за день "Бронтозавр" прозвучало в четверг в эфире радиостанции УВБ-76, также известной как "Радиостанция Судного дня", сообщает Telegram-канал "УВБ-76 эфир", который отслеживает активность радиостанции. Третье сообщение за день было зафиксировано в 19.09 мск, радио передало сигнал "Бронтозавр". Предыдущие два сигнала, "Подпухлый" и "Миля", "Радиостанция Судного дня" передала в четверг утром. УВБ-76 - военная радиостанция, созданная в 1970-х годах, в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "жужжалкой".
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общество
Странное сообщение прозвучало по "Радиостанции Судного дня"
Сообщение "Бронтозавр" прозвучало в четверг по "Радиостанции Судного дня"
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Третье сообщение за день "Бронтозавр" прозвучало в четверг в эфире радиостанции УВБ-76, также известной как "Радиостанция Судного дня", сообщает Telegram-канал "УВБ-76 эфир", который отслеживает активность радиостанции.
Третье сообщение за день было зафиксировано в 19.09 мск, радио передало сигнал "Бронтозавр".
Предыдущие два сигнала, "Подпухлый" и "Миля", "Радиостанция Судного дня" передала в четверг утром.
УВБ-76 - военная радиостанция, созданная в 1970-х годах, в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "жужжалкой".