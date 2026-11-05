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Разница между самой высокой и низкой пенсией составила 23 тысячи рублей

Разница между самой высокой и низкой пенсией составила 23 тысячи рублей - 05.11.2026, ПРАЙМ

Разница между самой высокой и низкой пенсией составила 23 тысячи рублей

Разница между самой высокой и низкой средней пенсией по регионам России в сентябре 2026 года составила более 23 тысяч рублей, следует из данных Социального... | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T01:10+0300

2026-11-05T01:10+0300

2026-11-05T01:10+0300

россия

чукотка

дагестан

росстат

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Разница между самой высокой и низкой средней пенсией по регионам России в сентябре 2026 года составила более 23 тысяч рублей, следует из данных Социального фонда России, опубликованных в базе государственной статистики, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно данным, по состоянию на 1 сентября максимальный средний размер пенсионного обеспечения был зафиксирован на Чукотке - 42 248 рублей. Минимальный размер отмечен в Дагестане, там в сентябре жители получали в среднем 18 911 рублей. Таким образом, разрыв составил 23 337 рублей. По данным Росстата, средний размер пенсий работающих и неработающих россиян в сентябре увеличился на 8,3% и составил 25,5 тысячи рублей.

чукотка

дагестан

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россия, чукотка, дагестан, росстат