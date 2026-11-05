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Разница между самой высокой и низкой пенсией составила 23 тысячи рублей
Разница между самой высокой и низкой пенсией составила 23 тысячи рублей - 05.11.2026, ПРАЙМ
Разница между самой высокой и низкой пенсией составила 23 тысячи рублей
Разница между самой высокой и низкой средней пенсией по регионам России в сентябре 2026 года составила более 23 тысяч рублей, следует из данных Социального... | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T01:10+0300
2026-11-05T01:10+0300
2026-11-05T01:10+0300
россия
чукотка
дагестан
росстат
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Разница между самой высокой и низкой средней пенсией по регионам России в сентябре 2026 года составила более 23 тысяч рублей, следует из данных Социального фонда России, опубликованных в базе государственной статистики, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно данным, по состоянию на 1 сентября максимальный средний размер пенсионного обеспечения был зафиксирован на Чукотке - 42 248 рублей. Минимальный размер отмечен в Дагестане, там в сентябре жители получали в среднем 18 911 рублей. Таким образом, разрыв составил 23 337 рублей.
По данным Росстата, средний размер пенсий работающих и неработающих россиян в сентябре увеличился на 8,3% и составил 25,5 тысячи рублей.
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россия, чукотка, дагестан, росстат
РОССИЯ, Чукотка, Дагестан, Росстат
Разница между самой высокой и низкой пенсией составила 23 тысячи рублей
Средняя пенсия по регионам России в сентябре составила более 23 тысяч рублей
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Разница между самой высокой и низкой средней пенсией по регионам России в сентябре 2026 года составила более 23 тысяч рублей, следует из данных Социального фонда России, опубликованных в базе государственной статистики, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно данным, по состоянию на 1 сентября максимальный средний размер пенсионного обеспечения был зафиксирован на Чукотке - 42 248 рублей. Минимальный размер отмечен в Дагестане, там в сентябре жители получали в среднем 18 911 рублей. Таким образом, разрыв составил 23 337 рублей.
По данным Росстата, средний размер пенсий работающих и неработающих россиян в сентябре увеличился на 8,3% и составил 25,5 тысячи рублей.