https://1prime.ru/20261105/razrabotchik-874949242.html

Разработчик чат-бота ChatGPT OpenAI готов провести IPO в 2027 году

Разработчик чат-бота ChatGPT OpenAI готов провести IPO в 2027 году - 05.11.2026, ПРАЙМ

Разработчик чат-бота ChatGPT OpenAI готов провести IPO в 2027 году

Американская компания-разработчик чат-бота ChatGPT OpenAI готова провести первичное публичное размещение акций (IPO) в 2027 году, заявил президент компании Грег | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T16:11+0300

2026-11-05T16:11+0300

2026-11-05T16:11+0300

технологии

openai

cnbc

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Американская компания-разработчик чат-бота ChatGPT OpenAI готова провести первичное публичное размещение акций (IPO) в 2027 году, заявил президент компании Грег Брокман в рамках технической конференции Wall Street Journal. "Думаю, да", - приводит агентство Рейтер ответ Брокмана на вопрос о проведении IPO компании в следующем году. Президент OpenAI также сообщил, что компания активно наращивает объем продаж предприятиям, и большая часть выручки поступает именно от этого типа клиентов. Как сообщал в августе телеканал CNBC, финансовый директор OpenAI Сара Фриар объявила сотрудникам, что компания станет публичной в 2027 году. Она добавила при этом, что листинг может состояться раньше, если бизнес продолжит демонстрировать рост. Чат-бот ChatGPT набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, openai, cnbc