Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Разработчик чат-бота ChatGPT OpenAI готов провести IPO в 2027 году - 05.11.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261105/razrabotchik-874949242.html
Разработчик чат-бота ChatGPT OpenAI готов провести IPO в 2027 году
Разработчик чат-бота ChatGPT OpenAI готов провести IPO в 2027 году - 05.11.2026, ПРАЙМ
Разработчик чат-бота ChatGPT OpenAI готов провести IPO в 2027 году
Американская компания-разработчик чат-бота ChatGPT OpenAI готова провести первичное публичное размещение акций (IPO) в 2027 году, заявил президент компании Грег | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T16:11+0300
2026-11-05T16:11+0300
технологии
openai
cnbc
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874949242.jpg?1793884273
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Американская компания-разработчик чат-бота ChatGPT OpenAI готова провести первичное публичное размещение акций (IPO) в 2027 году, заявил президент компании Грег Брокман в рамках технической конференции Wall Street Journal. "Думаю, да", - приводит агентство Рейтер ответ Брокмана на вопрос о проведении IPO компании в следующем году. Президент OpenAI также сообщил, что компания активно наращивает объем продаж предприятиям, и большая часть выручки поступает именно от этого типа клиентов. Как сообщал в августе телеканал CNBC, финансовый директор OpenAI Сара Фриар объявила сотрудникам, что компания станет публичной в 2027 году. Она добавила при этом, что листинг может состояться раньше, если бизнес продолжит демонстрировать рост. Чат-бот ChatGPT набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, openai, cnbc
Технологии, OpenAI, CNBC
16:11 05.11.2026
 
Разработчик чат-бота ChatGPT OpenAI готов провести IPO в 2027 году

Разработчик чат-бота ChatGPT OpenAI готова провести IPO в 2027 году

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Американская компания-разработчик чат-бота ChatGPT OpenAI готова провести первичное публичное размещение акций (IPO) в 2027 году, заявил президент компании Грег Брокман в рамках технической конференции Wall Street Journal.
"Думаю, да", - приводит агентство Рейтер ответ Брокмана на вопрос о проведении IPO компании в следующем году.
Президент OpenAI также сообщил, что компания активно наращивает объем продаж предприятиям, и большая часть выручки поступает именно от этого типа клиентов.
Как сообщал в августе телеканал CNBC, финансовый директор OpenAI Сара Фриар объявила сотрудникам, что компания станет публичной в 2027 году. Она добавила при этом, что листинг может состояться раньше, если бизнес продолжит демонстрировать рост.
Чат-бот ChatGPT набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.
 
ТехнологииOpenAICNBC
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала