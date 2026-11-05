https://1prime.ru/20261105/razrabotchik-874949242.html
Разработчик чат-бота ChatGPT OpenAI готов провести IPO в 2027 году
Разработчик чат-бота ChatGPT OpenAI готов провести IPO в 2027 году - 05.11.2026, ПРАЙМ
Разработчик чат-бота ChatGPT OpenAI готов провести IPO в 2027 году
Американская компания-разработчик чат-бота ChatGPT OpenAI готова провести первичное публичное размещение акций (IPO) в 2027 году, заявил президент компании Грег | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T16:11+0300
2026-11-05T16:11+0300
2026-11-05T16:11+0300
технологии
openai
cnbc
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Американская компания-разработчик чат-бота ChatGPT OpenAI готова провести первичное публичное размещение акций (IPO) в 2027 году, заявил президент компании Грег Брокман в рамках технической конференции Wall Street Journal.
"Думаю, да", - приводит агентство Рейтер ответ Брокмана на вопрос о проведении IPO компании в следующем году.
Президент OpenAI также сообщил, что компания активно наращивает объем продаж предприятиям, и большая часть выручки поступает именно от этого типа клиентов.
Как сообщал в августе телеканал CNBC, финансовый директор OpenAI Сара Фриар объявила сотрудникам, что компания станет публичной в 2027 году. Она добавила при этом, что листинг может состояться раньше, если бизнес продолжит демонстрировать рост.
Чат-бот ChatGPT набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.
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технологии, openai, cnbc
Разработчик чат-бота ChatGPT OpenAI готов провести IPO в 2027 году
Разработчик чат-бота ChatGPT OpenAI готова провести IPO в 2027 году
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Американская компания-разработчик чат-бота ChatGPT OpenAI готова провести первичное публичное размещение акций (IPO) в 2027 году, заявил президент компании Грег Брокман в рамках технической конференции Wall Street Journal.
"Думаю, да", - приводит агентство Рейтер ответ Брокмана на вопрос о проведении IPO компании в следующем году.
Президент OpenAI также сообщил, что компания активно наращивает объем продаж предприятиям, и большая часть выручки поступает именно от этого типа клиентов.
Как сообщал в августе телеканал CNBC, финансовый директор OpenAI Сара Фриар объявила сотрудникам, что компания станет публичной в 2027 году. Она добавила при этом, что листинг может состояться раньше, если бизнес продолжит демонстрировать рост.
Чат-бот ChatGPT набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.