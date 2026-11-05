https://1prime.ru/20261105/razvozhaev-874957615.html

Развожаев: жителям Севастополя компенсируют часть затрат на генераторы

Развожаев: жителям Севастополя компенсируют часть затрат на генераторы - 05.11.2026, ПРАЙМ

Развожаев: жителям Севастополя компенсируют часть затрат на генераторы

Жителям Севастополя и бизнесу компенсируют часть затрат на приобретение энергогенерирующего оборудования, сообщил губернатор Михаил Развожаев. | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T19:00+0300

2026-11-05T19:00+0300

2026-11-05T19:00+0300

севастополь

михаил развожаев

всу

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СЕВАСТОПОЛЬ, 5 ноя - ПРАЙМ. Жителям Севастополя и бизнесу компенсируют часть затрат на приобретение энергогенерирующего оборудования, сообщил губернатор Михаил Развожаев. "Компенсируем жителям Севастополя и бизнесу часть затрат на генераторы и электростанции", - говорится в сообщении, размещенном на официальном канале губернатора на платформе "Макс". Губернатор пояснил, что правительство окажет финансовую поддержку для тех, кто приобрел приборы генерации электроэнергии: бензиновые, дизельные, газовые и комбинированные электрогенераторы, солнечные и портативные станции. "Соответствующее постановление приняли сегодня на заседании", - говорится в сообщении. Развожаев отметил, что на данном этапе программа поддержки реализуется за счет регионального бюджета, уже выделено 100 миллионов рублей. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям возместят до 30% затрат на приобретение оборудования. Физическим лицам — до 50%. Ранее власти Севастополя неоднократно сообщали об ограничениях электроснабжения в городе из-за повреждений, вызванных атаками ВСУ. Периодически для стабилизации ситуации вводится график отключения электричества в разных районах города.

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севастополь, михаил развожаев, всу