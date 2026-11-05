Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Развожаев: жителям Севастополя компенсируют часть затрат на генераторы - 05.11.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261105/razvozhaev-874957615.html
Развожаев: жителям Севастополя компенсируют часть затрат на генераторы
Развожаев: жителям Севастополя компенсируют часть затрат на генераторы - 05.11.2026, ПРАЙМ
Развожаев: жителям Севастополя компенсируют часть затрат на генераторы
Жителям Севастополя и бизнесу компенсируют часть затрат на приобретение энергогенерирующего оборудования, сообщил губернатор Михаил Развожаев. | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T19:00+0300
2026-11-05T19:00+0300
севастополь
михаил развожаев
всу
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874957615.jpg?1793894420
СЕВАСТОПОЛЬ, 5 ноя - ПРАЙМ. Жителям Севастополя и бизнесу компенсируют часть затрат на приобретение энергогенерирующего оборудования, сообщил губернатор Михаил Развожаев. "Компенсируем жителям Севастополя и бизнесу часть затрат на генераторы и электростанции", - говорится в сообщении, размещенном на официальном канале губернатора на платформе "Макс". Губернатор пояснил, что правительство окажет финансовую поддержку для тех, кто приобрел приборы генерации электроэнергии: бензиновые, дизельные, газовые и комбинированные электрогенераторы, солнечные и портативные станции. "Соответствующее постановление приняли сегодня на заседании", - говорится в сообщении. Развожаев отметил, что на данном этапе программа поддержки реализуется за счет регионального бюджета, уже выделено 100 миллионов рублей. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям возместят до 30% затрат на приобретение оборудования. Физическим лицам — до 50%. Ранее власти Севастополя неоднократно сообщали об ограничениях электроснабжения в городе из-за повреждений, вызванных атаками ВСУ. Периодически для стабилизации ситуации вводится график отключения электричества в разных районах города.
севастополь
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
севастополь, михаил развожаев, всу
СЕВАСТОПОЛЬ, Михаил Развожаев, ВСУ
19:00 05.11.2026
 
Развожаев: жителям Севастополя компенсируют часть затрат на генераторы

Развожаев: жителям Севастополя и бизнесу компенсируют часть затрат на оборудование

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
СЕВАСТОПОЛЬ, 5 ноя - ПРАЙМ. Жителям Севастополя и бизнесу компенсируют часть затрат на приобретение энергогенерирующего оборудования, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Компенсируем жителям Севастополя и бизнесу часть затрат на генераторы и электростанции", - говорится в сообщении, размещенном на официальном канале губернатора на платформе "Макс".
Губернатор пояснил, что правительство окажет финансовую поддержку для тех, кто приобрел приборы генерации электроэнергии: бензиновые, дизельные, газовые и комбинированные электрогенераторы, солнечные и портативные станции.
"Соответствующее постановление приняли сегодня на заседании", - говорится в сообщении.
Развожаев отметил, что на данном этапе программа поддержки реализуется за счет регионального бюджета, уже выделено 100 миллионов рублей. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям возместят до 30% затрат на приобретение оборудования. Физическим лицам — до 50%.
Ранее власти Севастополя неоднократно сообщали об ограничениях электроснабжения в городе из-за повреждений, вызванных атаками ВСУ. Периодически для стабилизации ситуации вводится график отключения электричества в разных районах города.
 
СЕВАСТОПОЛЬМихаил РазвожаевВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала