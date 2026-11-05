https://1prime.ru/20261105/razvozhaev-874957615.html
Развожаев: жителям Севастополя компенсируют часть затрат на генераторы
Развожаев: жителям Севастополя компенсируют часть затрат на генераторы - 05.11.2026, ПРАЙМ
Развожаев: жителям Севастополя компенсируют часть затрат на генераторы
Жителям Севастополя и бизнесу компенсируют часть затрат на приобретение энергогенерирующего оборудования, сообщил губернатор Михаил Развожаев. | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T19:00+0300
2026-11-05T19:00+0300
2026-11-05T19:00+0300
севастополь
михаил развожаев
всу
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874957615.jpg?1793894420
СЕВАСТОПОЛЬ, 5 ноя - ПРАЙМ. Жителям Севастополя и бизнесу компенсируют часть затрат на приобретение энергогенерирующего оборудования, сообщил губернатор Михаил Развожаев. "Компенсируем жителям Севастополя и бизнесу часть затрат на генераторы и электростанции", - говорится в сообщении, размещенном на официальном канале губернатора на платформе "Макс". Губернатор пояснил, что правительство окажет финансовую поддержку для тех, кто приобрел приборы генерации электроэнергии: бензиновые, дизельные, газовые и комбинированные электрогенераторы, солнечные и портативные станции. "Соответствующее постановление приняли сегодня на заседании", - говорится в сообщении. Развожаев отметил, что на данном этапе программа поддержки реализуется за счет регионального бюджета, уже выделено 100 миллионов рублей. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям возместят до 30% затрат на приобретение оборудования. Физическим лицам — до 50%. Ранее власти Севастополя неоднократно сообщали об ограничениях электроснабжения в городе из-за повреждений, вызванных атаками ВСУ. Периодически для стабилизации ситуации вводится график отключения электричества в разных районах города.
севастополь
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, михаил развожаев, всу
СЕВАСТОПОЛЬ, Михаил Развожаев, ВСУ
Развожаев: жителям Севастополя компенсируют часть затрат на генераторы
Развожаев: жителям Севастополя и бизнесу компенсируют часть затрат на оборудование
СЕВАСТОПОЛЬ, 5 ноя - ПРАЙМ. Жителям Севастополя и бизнесу компенсируют часть затрат на приобретение энергогенерирующего оборудования, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Компенсируем жителям Севастополя
и бизнесу часть затрат на генераторы и электростанции", - говорится в сообщении, размещенном на официальном канале губернатора на платформе "Макс".
Губернатор пояснил, что правительство окажет финансовую поддержку для тех, кто приобрел приборы генерации электроэнергии: бензиновые, дизельные, газовые и комбинированные электрогенераторы, солнечные и портативные станции.
"Соответствующее постановление приняли сегодня на заседании", - говорится в сообщении.
Развожаев
отметил, что на данном этапе программа поддержки реализуется за счет регионального бюджета, уже выделено 100 миллионов рублей. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям возместят до 30% затрат на приобретение оборудования. Физическим лицам — до 50%.
Ранее власти Севастополя неоднократно сообщали об ограничениях электроснабжения в городе из-за повреждений, вызванных атаками ВСУ
. Периодически для стабилизации ситуации вводится график отключения электричества в разных районах города.