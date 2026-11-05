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Названы регионы с наименьшей полной стоимостью кредита по ипотеке
Названы регионы с наименьшей полной стоимостью кредита по ипотеке - 05.11.2026, ПРАЙМ
Названы регионы с наименьшей полной стоимостью кредита по ипотеке
Наименьшая полная стоимость кредита (ПСК) по ипотеке в сентябре 2026 года зафиксирована в Бурятии, Санкт-Петербурге, Омской, Ростовской и Новосибирской... | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T05:16+0300
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финансы
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санкт-петербург
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бурятия
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нбки
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Наименьшая полная стоимость кредита (ПСК) по ипотеке в сентябре 2026 года зафиксирована в Бурятии, Санкт-Петербурге, Омской, Ростовской и Новосибирской областях, рассказали РИА Новости в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).
"Наименьшие значения ПСК по ипотеке в топ-30 регионов были зафиксированы в Республике Бурятия (15,9%), Омской области (16%), Санкт-Петербурге (16%), а также Ростовской (16%) и Новосибирской (16%) областях. В Москве данный показатель в сентябре 2026 года составил 16,3%", - говорится в сообщении.
Наибольшее значение ПСК по ипотечным кредитам в регионах в сентябре было отмечено в Иркутской (17,1%) и Самарской (17,1%) областях, Красноярском крае (16,9%), а также Кемеровской (16,8%), Оренбургской (16,8%) и Саратовской (16,8%) областях.
По данным кредиторов, передающих сведения в НБКИ, полная стоимость кредита по ипотеке в сентябре составила 16,4%, сократившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,2 п.п., а с предыдущим месяцем - на 0,7 п.п. Это минимальный уровень данного показателя за последний год, отмечается в сообщении.
Наиболее серьезная динамика сокращения ПСК была зафиксирована в Санкт-Петербурге (-2,9 п.п.), Ставропольском крае (-2,8 п.п.), Волгоградской (-2,5 п.п.) и Омской (-2,5 п.п.) областях. Меньше всего в топ-30 данный показатель за год снизился в Хабаровском крае (-0,9 п.п.), Московской области (-1,6 п.п.), Москве (-1,7 п.п.) и Якутии (-1,7 п.п.).
"ПСК по ипотечным кредитам в сентябре сократилась до минимального значения за последний год. Такая динамика в последнее время была обусловлена тем, что рыночные ставки по ипотеке следовали за снижением ключевой ставки ЦБ с определенным временным лагом", - говорит директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
Волков отмечает, что в условиях жесткой денежно-кредитной политики, включающей серьезные ограничения по кредитованию граждан с высокой долговой нагрузкой, банки по-прежнему сохраняют достаточно низкий аппетит к риску.
"Поэтому заемщикам, планирующим получение ипотеки в текущих условиях, следует ориентироваться на качество своей кредитной истории. Так, гражданам с высоким уровнем кредитоспособности в сентябре банки предлагали ипотеку с ПСК на уровне 16,3%. В то же время потенциальные заемщики с низкой кредитоспособностью могли претендовать на ипотеку на менее выгодных условиях – ПСК на уровне 17,2%", - подытожил он.
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Финансы, РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МОСКВА, Бурятия, Алексей Волков, ПСК, НБКИ
Названы регионы с наименьшей полной стоимостью кредита по ипотеке
НБКИ: наименьшая полная стоимость кредита по ипотеке зафиксирована в Бурятии
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Наименьшая полная стоимость кредита (ПСК) по ипотеке в сентябре 2026 года зафиксирована в Бурятии, Санкт-Петербурге, Омской, Ростовской и Новосибирской областях, рассказали РИА Новости в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).
"Наименьшие значения ПСК по ипотеке в топ-30 регионов были зафиксированы в Республике Бурятия (15,9%), Омской области (16%), Санкт-Петербурге (16%), а также Ростовской (16%) и Новосибирской (16%) областях. В Москве данный показатель в сентябре 2026 года составил 16,3%", - говорится в сообщении.
Наибольшее значение ПСК по ипотечным кредитам в регионах в сентябре было отмечено в Иркутской (17,1%) и Самарской (17,1%) областях, Красноярском крае (16,9%), а также Кемеровской (16,8%), Оренбургской (16,8%) и Саратовской (16,8%) областях.
По данным кредиторов, передающих сведения в НБКИ, полная стоимость кредита по ипотеке в сентябре составила 16,4%, сократившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,2 п.п., а с предыдущим месяцем - на 0,7 п.п. Это минимальный уровень данного показателя за последний год, отмечается в сообщении.
Наиболее серьезная динамика сокращения ПСК была зафиксирована в Санкт-Петербурге (-2,9 п.п.), Ставропольском крае (-2,8 п.п.), Волгоградской (-2,5 п.п.) и Омской (-2,5 п.п.) областях. Меньше всего в топ-30 данный показатель за год снизился в Хабаровском крае (-0,9 п.п.), Московской области (-1,6 п.п.), Москве (-1,7 п.п.) и Якутии (-1,7 п.п.).
"ПСК по ипотечным кредитам в сентябре сократилась до минимального значения за последний год. Такая динамика в последнее время была обусловлена тем, что рыночные ставки по ипотеке следовали за снижением ключевой ставки ЦБ с определенным временным лагом", - говорит директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
Волков отмечает, что в условиях жесткой денежно-кредитной политики, включающей серьезные ограничения по кредитованию граждан с высокой долговой нагрузкой, банки по-прежнему сохраняют достаточно низкий аппетит к риску.
"Поэтому заемщикам, планирующим получение ипотеки в текущих условиях, следует ориентироваться на качество своей кредитной истории. Так, гражданам с высоким уровнем кредитоспособности в сентябре банки предлагали ипотеку с ПСК на уровне 16,3%. В то же время потенциальные заемщики с низкой кредитоспособностью могли претендовать на ипотеку на менее выгодных условиях – ПСК на уровне 17,2%", - подытожил он.