https://1prime.ru/20261105/rekonstruktsija-874955127.html

В Краснодарском крае пройдет реконструкция участка трассы М-4 "Дон"

В Краснодарском крае пройдет реконструкция участка трассы М-4 "Дон" - 05.11.2026, ПРАЙМ

В Краснодарском крае пройдет реконструкция участка трассы М-4 "Дон"

В Краснодарском крае пройдет реконструкция участка федеральной трассы М-4 "Дон" Джубга - Геленждик, уже получено разрешение на первые три этапа работ, в рамках... | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T18:12+0300

2026-11-05T18:12+0300

2026-11-05T18:12+0300

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. В Краснодарском крае пройдет реконструкция участка федеральной трассы М-4 "Дон" Джубга - Геленждик, уже получено разрешение на первые три этапа работ, в рамках которых предусмотрено строительство обхода села Бжид и реконструкция двух участков существующей дороги, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин. В 2025 году сообщалось, что "Автодор" планирует завершить подготовку проектной документации по расширению участка федеральной трассы М-4 "Дон" от Джубги до Геленджика в 2026 году. "Общая протяженность обновленного участка М-4 "Дон" ( Джубга - Геленждик - ред.) составит порядка 60 километров. Из них 24 километров – реконструкция с доведением до четырех полос движения и 33,9 километра – новое строительство двухполосных обходов населенных пунктов. "Главгосэкспертиза России" выдала положительные заключения на первые три этапа работ. Обновленный маршрут значительно повысит комфорт и безопасность поездок для граждан", - процитировали Хуснуллина на сайте правительства России. Отмечается, что проект разделен на шесть этапов, в рамках первых трех предусмотрено строительство обхода села Бжид и реконструкция двух участков существующей дороги протяженностью порядка 15 километров, отрезки трассы расположены в Туапсинском районе и на территории города-курорта Геленджика. Как сообщается, в ходе реконструкции дороги планируется одностороннее уширение проезжей части с выносом новой дорожной оси на обочину, а кроме того, выправление всех крутых поворотов, что повысит безопасность и позволит набирать скорость на сложных участках. М‑4 "Дон" - федеральная трасса, одна из главных транспортных артерий России. Она соединяет Москву с Новороссийском, проходя через Воронеж, Ростов-на-Дону и Краснодар. Участок трассы М-4 "Дон" Джубга - Сочи занимает дистанцию с 1441-го по 1503-й километры. Этот участок проходит вдоль Черноморского побережья между Геленджиком и Джубгой.

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