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В Краснодарском крае пройдет реконструкция участка трассы М-4 "Дон" - 05.11.2026, ПРАЙМ
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В Краснодарском крае пройдет реконструкция участка трассы М-4 "Дон"
В Краснодарском крае пройдет реконструкция участка трассы М-4 "Дон" - 05.11.2026, ПРАЙМ
В Краснодарском крае пройдет реконструкция участка трассы М-4 "Дон"
В Краснодарском крае пройдет реконструкция участка федеральной трассы М-4 "Дон" Джубга - Геленждик, уже получено разрешение на первые три этапа работ, в рамках... | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T18:12+0300
2026-11-05T18:12+0300
бизнес
россия
геленджик
краснодарский край
москва
марат хуснуллин
автодор
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. В Краснодарском крае пройдет реконструкция участка федеральной трассы М-4 "Дон" Джубга - Геленждик, уже получено разрешение на первые три этапа работ, в рамках которых предусмотрено строительство обхода села Бжид и реконструкция двух участков существующей дороги, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин. В 2025 году сообщалось, что "Автодор" планирует завершить подготовку проектной документации по расширению участка федеральной трассы М-4 "Дон" от Джубги до Геленджика в 2026 году. "Общая протяженность обновленного участка М-4 "Дон" ( Джубга - Геленждик - ред.) составит порядка 60 километров. Из них 24 километров – реконструкция с доведением до четырех полос движения и 33,9 километра – новое строительство двухполосных обходов населенных пунктов. "Главгосэкспертиза России" выдала положительные заключения на первые три этапа работ. Обновленный маршрут значительно повысит комфорт и безопасность поездок для граждан", - процитировали Хуснуллина на сайте правительства России. Отмечается, что проект разделен на шесть этапов, в рамках первых трех предусмотрено строительство обхода села Бжид и реконструкция двух участков существующей дороги протяженностью порядка 15 километров, отрезки трассы расположены в Туапсинском районе и на территории города-курорта Геленджика. Как сообщается, в ходе реконструкции дороги планируется одностороннее уширение проезжей части с выносом новой дорожной оси на обочину, а кроме того, выправление всех крутых поворотов, что повысит безопасность и позволит набирать скорость на сложных участках. М‑4 "Дон" - федеральная трасса, одна из главных транспортных артерий России. Она соединяет Москву с Новороссийском, проходя через Воронеж, Ростов-на-Дону и Краснодар. Участок трассы М-4 "Дон" Джубга - Сочи занимает дистанцию с 1441-го по 1503-й километры. Этот участок проходит вдоль Черноморского побережья между Геленджиком и Джубгой.
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бизнес, россия, геленджик, краснодарский край, москва, марат хуснуллин, автодор
Бизнес, РОССИЯ, Геленджик, Краснодарский край, МОСКВА, Марат Хуснуллин, Автодор
18:12 05.11.2026
 
В Краснодарском крае пройдет реконструкция участка трассы М-4 "Дон"

Хуснуллин: в Краснодарском крае пройдет реконструкция участка федеральной трассы М-4 "Дон"

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. В Краснодарском крае пройдет реконструкция участка федеральной трассы М-4 "Дон" Джубга - Геленждик, уже получено разрешение на первые три этапа работ, в рамках которых предусмотрено строительство обхода села Бжид и реконструкция двух участков существующей дороги, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.
В 2025 году сообщалось, что "Автодор" планирует завершить подготовку проектной документации по расширению участка федеральной трассы М-4 "Дон" от Джубги до Геленджика в 2026 году.
"Общая протяженность обновленного участка М-4 "Дон" ( Джубга - Геленждик - ред.) составит порядка 60 километров. Из них 24 километров – реконструкция с доведением до четырех полос движения и 33,9 километра – новое строительство двухполосных обходов населенных пунктов. "Главгосэкспертиза России" выдала положительные заключения на первые три этапа работ. Обновленный маршрут значительно повысит комфорт и безопасность поездок для граждан", - процитировали Хуснуллина на сайте правительства России.
Отмечается, что проект разделен на шесть этапов, в рамках первых трех предусмотрено строительство обхода села Бжид и реконструкция двух участков существующей дороги протяженностью порядка 15 километров, отрезки трассы расположены в Туапсинском районе и на территории города-курорта Геленджика.
Как сообщается, в ходе реконструкции дороги планируется одностороннее уширение проезжей части с выносом новой дорожной оси на обочину, а кроме того, выправление всех крутых поворотов, что повысит безопасность и позволит набирать скорость на сложных участках.
М‑4 "Дон" - федеральная трасса, одна из главных транспортных артерий России. Она соединяет Москву с Новороссийском, проходя через Воронеж, Ростов-на-Дону и Краснодар. Участок трассы М-4 "Дон" Джубга - Сочи занимает дистанцию с 1441-го по 1503-й километры. Этот участок проходит вдоль Черноморского побережья между Геленджиком и Джубгой.
 
БизнесРОССИЯГеленджикКраснодарский крайМОСКВАМарат ХуснуллинАвтодор
 
 
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