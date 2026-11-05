https://1prime.ru/20261105/restoran-874964358.html

Испанский ресторан признали лучшим в мире

Испанский ресторан признали лучшим в мире - 05.11.2026, ПРАЙМ

Испанский ресторан признали лучшим в мире

Испанский ресторан Asador Etxebarri, расположенный в деревне Акспе в Стране Басков, признан лучшим в мире по версии британского рейтинга The World's 50 Best... | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T21:50+0300

2026-11-05T21:50+0300

2026-11-05T21:50+0300

бизнес

испания

ресторан

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ЛОНДОН, 5 ноя - ПРАЙМ. Испанский ресторан Asador Etxebarri, расположенный в деревне Акспе в Стране Басков, признан лучшим в мире по версии британского рейтинга The World's 50 Best Restaurants. "В меню Asador Etxebarri представлены блюда из местных продуктов. Из простых ингредиентов, приготовленных на открытом огне, здесь создают лучшие в мире блюда, ради которых гурманы со всего мира приезжают в этот зеленый уголок Страны Басков", - говорится в пресс-релизе рейтинга. Среди фирменных блюд ресторана — креветки, приготовленные на гриле и подаваемые без соуса, а также говяжья отбивная с корочкой. Заведение основано в 1990 году Виктором Аргуинзонисом. В 2024 и 2025 годах ресторан занимал вторую строчку рейтинга. В пятерку лидеров этого года также вошли рестораны Бангкока, Копенгагена, Мехико и Гонконга. Больше всего в рейтинге представлены Испания, Таиланд и Италия. От Великобритании в рейтинг попал только один ресторан, российские рестораны в рейтинг не попали.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, испания, ресторан