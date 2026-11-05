https://1prime.ru/20261105/reuters-874954423.html

Reuters: Armani готовится к IPO вместо продажи

Reuters: Armani готовится к IPO вместо продажи - 05.11.2026, ПРАЙМ

Reuters: Armani готовится к IPO вместо продажи

Наследники итальянского дизайнера Джорджо Армани, управляющие Armani, предпочитают проведение первичного публичного размещения акций (IPO) модного дома вместо... | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T17:56+0300

2026-11-05T17:56+0300

2026-11-05T17:56+0300

акции

рынок

l'oreal

lvmh

https://img.cdn1prime.ru/img/76343/42/763434227_0:220:3872:2398_1920x0_80_0_0_31c924cfe168a4583fdbb4b787e5ff69.jpg

МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Наследники итальянского дизайнера Джорджо Армани, управляющие Armani, предпочитают проведение первичного публичного размещения акций (IPO) модного дома вместо его продажи, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники. "Наследники покойного дизайнера Джорджо Армани, которые в настоящее время управляют одноименной модной империей, отдают предпочтение будущему выходу компании на фондовый рынок вместо продажи крупному игроку отрасли", - пишет агентство. Тем не менее, добавляет Reuters, переговоры о продаже доли в 15% в модном доме ведутся. Как указывает Reuters, завещание Армани предполагает продажу 15% акций итальянского модного дома в течение 12-18 месяцев, а затем, в течение трех-пяти лет после смерти дизайнера, продажу дополнительно 30-54,9% доли тому же покупателю, который приобрел первоначальную долю. Приоритет среди потенциальных покупателей, по воле Армани, должен быть отдан LVMH, L'Oreal, Essilor Luxottica или другой группе "равного положения". Доля 15% в Armani также дает право на одно место в совете директоров. Завещание также предполагает вариант проведения IPO, отмечает агентство. Согласно его условиям, размещение должно пройти в течение трех-восьми лет после смерти Армани. По словам одного из собеседников Рейтера, Armani не испытывает финансового давления, вынуждающего группу спешить с продажей. Как сообщили агентству другие собеседники, модный дом в настоящее время ведет переговоры о продаже доли в 15%, которая, как ожидается, состоится к марту 2027 года в соответствии с условиями завещания. Наследники склонны разделить первоначальную долю между двумя или более покупателями, добавляет Reuters. L'Oreal и Essilor Luxottica, как указывает агентство, являются наиболее активными претендентами. Согласно данным экспертов, на которую ссылается агентство, Armani оценивается в 5-7 миллиардов евро. Исходя из такой оценки, любая возможная сделка по продаже компании или ее выход на биржу станут одними из крупнейших в сегменте роскоши за последние десятилетия. Группа Armani - одна из ведущих мировых компаний в сфере моды и роскоши. Из дома моды вышли линии Giorgio Armani Couture, Emporio Armani, Armani Exchange, Armani Casa, а также парфюмерия, косметика, аксессуары, очки, ювелирные изделия, часы, мебель и предметы для дома. Компания также работает в ресторанном и гостиничном бизнесе.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

акции, рынок, l'oreal, lvmh