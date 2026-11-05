https://1prime.ru/20261105/rosfinmonitoring-874961541.html
Путин призвал совершенствовать работу Росфинмониторинга
Путин призвал совершенствовать работу Росфинмониторинга - 05.11.2026, ПРАЙМ
Путин призвал совершенствовать работу Росфинмониторинга
Международные криминальные группировки и зарубежные спецслужбы применяют самые современные технологии для прикрытия преступных расчетов, в условиях этих угроз... | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T20:39+0300
2026-11-05T20:39+0300
2026-11-05T20:39+0300
россия
финансы
владимир путин
росфинмониторинг
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Международные криминальные группировки и зарубежные спецслужбы применяют самые современные технологии для прикрытия преступных расчетов, в условиях этих угроз извне важно совершенствовать работу Росфинмониторинга, заявил президент России Владимир Путин. "Часть угроз формируются за пределами России. Международные криминальные группировки, да и зарубежные спецслужбы применяют самые современные технологии. Используют криптовалюты и другие платежные инструменты для прикрытия преступных и теневых расчетов", - сказал Путин на торжественном мероприятии, посвященном 25-летию Федеральной службы по финансовому мониторингу. Он отметил, что все чаще в преступные схемы пытаются втянуть несовершеннолетних. "В этой связи важно совершенствовать работу в области мониторинга и, прежде всего, продолжать технологическую модернизацию ведомства, чтобы оперативно и действенно реагировать на возникающие вызовы", - добавил президент.
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россия, финансы, владимир путин, росфинмониторинг
РОССИЯ, Финансы, Владимир Путин, Росфинмониторинг
Путин призвал совершенствовать работу Росфинмониторинга
Путин заявил о необходимости совершенствовать работу Росфинмониторинга на фоне угроз извне
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Международные криминальные группировки и зарубежные спецслужбы применяют самые современные технологии для прикрытия преступных расчетов, в условиях этих угроз извне важно совершенствовать работу Росфинмониторинга, заявил президент России Владимир Путин.
"Часть угроз формируются за пределами России. Международные криминальные группировки, да и зарубежные спецслужбы применяют самые современные технологии. Используют криптовалюты и другие платежные инструменты для прикрытия преступных и теневых расчетов", - сказал Путин на торжественном мероприятии, посвященном 25-летию Федеральной службы по финансовому мониторингу.
Он отметил, что все чаще в преступные схемы пытаются втянуть несовершеннолетних.
"В этой связи важно совершенствовать работу в области мониторинга и, прежде всего, продолжать технологическую модернизацию ведомства, чтобы оперативно и действенно реагировать на возникающие вызовы", - добавил президент.