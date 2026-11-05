https://1prime.ru/20261105/rosfinmonitoring-874961541.html

Путин призвал совершенствовать работу Росфинмониторинга

Путин призвал совершенствовать работу Росфинмониторинга - 05.11.2026, ПРАЙМ

Путин призвал совершенствовать работу Росфинмониторинга

Международные криминальные группировки и зарубежные спецслужбы применяют самые современные технологии для прикрытия преступных расчетов, в условиях этих угроз... | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T20:39+0300

2026-11-05T20:39+0300

2026-11-05T20:39+0300

россия

финансы

владимир путин

росфинмониторинг

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874961541.jpg?1793900374

МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Международные криминальные группировки и зарубежные спецслужбы применяют самые современные технологии для прикрытия преступных расчетов, в условиях этих угроз извне важно совершенствовать работу Росфинмониторинга, заявил президент России Владимир Путин. "Часть угроз формируются за пределами России. Международные криминальные группировки, да и зарубежные спецслужбы применяют самые современные технологии. Используют криптовалюты и другие платежные инструменты для прикрытия преступных и теневых расчетов", - сказал Путин на торжественном мероприятии, посвященном 25-летию Федеральной службы по финансовому мониторингу. Он отметил, что все чаще в преступные схемы пытаются втянуть несовершеннолетних. "В этой связи важно совершенствовать работу в области мониторинга и, прежде всего, продолжать технологическую модернизацию ведомства, чтобы оперативно и действенно реагировать на возникающие вызовы", - добавил президент.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, финансы, владимир путин, росфинмониторинг