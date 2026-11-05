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Росфинмониторингу нужно активно внедрять технологии ИИ, заявил Путин
Росфинмониторингу нужно активно внедрять технологии ИИ, заявил Путин - 05.11.2026, ПРАЙМ
Росфинмониторингу нужно активно внедрять технологии ИИ, заявил Путин
Росфинмониторингу нужно эффективно использовать инструменты финансовой разведки, активно внедрять технологии искусственного интеллекта, заявил президент РФ... | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T20:52+0300
2026-11-05T20:52+0300
2026-11-05T20:52+0300
технологии
россия
владимир путин
росфинмониторинг
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Росфинмониторингу нужно эффективно использовать инструменты финансовой разведки, активно внедрять технологии искусственного интеллекта, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин в четверг прибыл в Государственный Кремлевский дворец, где поздравил сотрудников Росфинмониторинга с 25-летием службы. "Ваша задача - видеть, что называется, видеть на дальних подступах, до того, как они нанесут реальный ущерб, а для этого эффективнее использовать инструменты финансовой разведки, более активно внедрять передовые аналитические модели и технологии искусственного интеллекта", - сказал глава государства.
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технологии, россия, владимир путин, росфинмониторинг
Технологии, РОССИЯ, Владимир Путин, Росфинмониторинг
Росфинмониторингу нужно активно внедрять технологии ИИ, заявил Путин
Путин: Росфинмониторингу нужно активно внедрять технологии искусственного интеллекта
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Росфинмониторингу нужно эффективно использовать инструменты финансовой разведки, активно внедрять технологии искусственного интеллекта, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в четверг прибыл в Государственный Кремлевский дворец, где поздравил сотрудников Росфинмониторинга с 25-летием службы.
"Ваша задача - видеть, что называется, видеть на дальних подступах, до того, как они нанесут реальный ущерб, а для этого эффективнее использовать инструменты финансовой разведки, более активно внедрять передовые аналитические модели и технологии искусственного интеллекта", - сказал глава государства.