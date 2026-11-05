https://1prime.ru/20261105/rosfinmonitoring-874962206.html

Росфинмониторингу нужно активно внедрять технологии ИИ, заявил Путин

Росфинмониторингу нужно активно внедрять технологии ИИ, заявил Путин - 05.11.2026, ПРАЙМ

Росфинмониторингу нужно активно внедрять технологии ИИ, заявил Путин

Росфинмониторингу нужно эффективно использовать инструменты финансовой разведки, активно внедрять технологии искусственного интеллекта, заявил президент РФ... | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T20:52+0300

2026-11-05T20:52+0300

2026-11-05T20:52+0300

технологии

россия

владимир путин

росфинмониторинг

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874962206.jpg?1793901151

МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Росфинмониторингу нужно эффективно использовать инструменты финансовой разведки, активно внедрять технологии искусственного интеллекта, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин в четверг прибыл в Государственный Кремлевский дворец, где поздравил сотрудников Росфинмониторинга с 25-летием службы. "Ваша задача - видеть, что называется, видеть на дальних подступах, до того, как они нанесут реальный ущерб, а для этого эффективнее использовать инструменты финансовой разведки, более активно внедрять передовые аналитические модели и технологии искусственного интеллекта", - сказал глава государства.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, россия, владимир путин, росфинмониторинг