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Путин отметил значимость Росфинмониторинга в борьбе с хищениями бюджета - 05.11.2026, ПРАЙМ
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Путин отметил значимость Росфинмониторинга в борьбе с хищениями бюджета
Путин отметил значимость Росфинмониторинга в борьбе с хищениями бюджета - 05.11.2026, ПРАЙМ
Путин отметил значимость Росфинмониторинга в борьбе с хищениями бюджета
Президент РФ Владимир Путин отметил значимость работы Росфинмониторинга по предотвращению хищений бюджета и пресечению каналов финансирования терроризма. | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T21:00+0300
2026-11-05T21:00+0300
россия
финансы
владимир путин
росфинмониторинг
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874962657.jpg?1793901654
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин отметил значимость работы Росфинмониторинга по предотвращению хищений бюджета и пресечению каналов финансирования терроризма. Глава государства в четверг прибыл в Государственный Кремлевский дворец, где поздравил сотрудников Росфинмониторинга с 25-летием службы. "Благодаря многолетней, последовательной и системной работе вы накопили мощный кадровый и аналитический потенциал, выстроили прочную техническую базу. Это позволяет выявлять и пресекать каналы финансирования террористов, экстремистов и криминальных группировок, ликвидировать теневые, незаконные финансовые площадки, предотвращать хищение денежных средств, в том числе бюджетных", - сказал Путин.
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россия, финансы, владимир путин, росфинмониторинг
РОССИЯ, Финансы, Владимир Путин, Росфинмониторинг
21:00 05.11.2026
 
Путин отметил значимость Росфинмониторинга в борьбе с хищениями бюджета

Путин отметил значимость Росфинмониторинга в борьбе с хищениями бюджета и терроризмом

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин отметил значимость работы Росфинмониторинга по предотвращению хищений бюджета и пресечению каналов финансирования терроризма.
Глава государства в четверг прибыл в Государственный Кремлевский дворец, где поздравил сотрудников Росфинмониторинга с 25-летием службы.
"Благодаря многолетней, последовательной и системной работе вы накопили мощный кадровый и аналитический потенциал, выстроили прочную техническую базу. Это позволяет выявлять и пресекать каналы финансирования террористов, экстремистов и криминальных группировок, ликвидировать теневые, незаконные финансовые площадки, предотвращать хищение денежных средств, в том числе бюджетных", - сказал Путин.
 
РОССИЯФинансыВладимир ПутинРосфинмониторинг
 
 
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