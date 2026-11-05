https://1prime.ru/20261105/rosfinmonitoring-874962657.html

Путин отметил значимость Росфинмониторинга в борьбе с хищениями бюджета

Путин отметил значимость Росфинмониторинга в борьбе с хищениями бюджета - 05.11.2026, ПРАЙМ

Путин отметил значимость Росфинмониторинга в борьбе с хищениями бюджета

Президент РФ Владимир Путин отметил значимость работы Росфинмониторинга по предотвращению хищений бюджета и пресечению каналов финансирования терроризма. | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T21:00+0300

2026-11-05T21:00+0300

2026-11-05T21:00+0300

россия

финансы

владимир путин

росфинмониторинг

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин отметил значимость работы Росфинмониторинга по предотвращению хищений бюджета и пресечению каналов финансирования терроризма. Глава государства в четверг прибыл в Государственный Кремлевский дворец, где поздравил сотрудников Росфинмониторинга с 25-летием службы. "Благодаря многолетней, последовательной и системной работе вы накопили мощный кадровый и аналитический потенциал, выстроили прочную техническую базу. Это позволяет выявлять и пресекать каналы финансирования террористов, экстремистов и криминальных группировок, ликвидировать теневые, незаконные финансовые площадки, предотвращать хищение денежных средств, в том числе бюджетных", - сказал Путин.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, финансы, владимир путин, росфинмониторинг