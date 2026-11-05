Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Роспотребнадзоре рассказали о правилах замены шин в автосервисах - 05.11.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261105/rospotrebnadzor-874927838.html
В Роспотребнадзоре рассказали о правилах замены шин в автосервисах
В Роспотребнадзоре рассказали о правилах замены шин в автосервисах - 05.11.2026, ПРАЙМ
В Роспотребнадзоре рассказали о правилах замены шин в автосервисах
Замена шин в автосервисах должна осуществляться с выдачей квитанции или кассового чека, машину после любых услуг необходимо проверить на качество выполненной... | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T00:18+0300
2026-11-05T00:18+0300
бизнес
россия
роспотребнадзор
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874927838.jpg?1793827125
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Замена шин в автосервисах должна осуществляться с выдачей квитанции или кассового чека, машину после любых услуг необходимо проверить на качество выполненной работы, сообщили РИА Новости в Роспотребнадзоре. "Договор, исполняемый в присутствии потребителя - подкачка, замена шин - может оформляться путем выдачи квитанции, жетона, талона или кассового чека", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что выдача автомобиля потребителю производится после контроля им полноты и качества выполненной работы. Так, необходимо проверить комплектность и техническое состояние машины, а также ее исправность и качество оказанных услуг. При обнаружении недостатков потребитель должен сразу заявить об этом исполнителю. "При обнаружении недостатков потребитель вправе по своему выбору потребовать от исполнителя: безвозмездного устранения недостатков, уменьшения установленной за работу цены, безвозмездного повторного выполнения работы, возмещения понесенных им расходов по исправлению недостатков своими силами или третьими лицами", - уточнили в Роспотребнадзоре. При этом, если автомобиль для выполнения работ остается на шиномонтаже, исполнитель обязан одновременно с договором составить акт, где должны быть указаны комплектность машины, повреждения и дефекты, сведения о предоставлении запасных частей и материалов с указанием их наименования, описания и цены. "Просьба потребителя об оказании дополнительных услуг должна быть оформлена договором", - отметили в Роспотребнадзоре.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, роспотребнадзор
Бизнес, РОССИЯ, Роспотребнадзор
00:18 05.11.2026
 
В Роспотребнадзоре рассказали о правилах замены шин в автосервисах

Роспотребнадзор: замена шин в автосервисах должна осуществляться с выдачей чека

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Замена шин в автосервисах должна осуществляться с выдачей квитанции или кассового чека, машину после любых услуг необходимо проверить на качество выполненной работы, сообщили РИА Новости в Роспотребнадзоре.
"Договор, исполняемый в присутствии потребителя - подкачка, замена шин - может оформляться путем выдачи квитанции, жетона, талона или кассового чека", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что выдача автомобиля потребителю производится после контроля им полноты и качества выполненной работы.
Так, необходимо проверить комплектность и техническое состояние машины, а также ее исправность и качество оказанных услуг. При обнаружении недостатков потребитель должен сразу заявить об этом исполнителю.
"При обнаружении недостатков потребитель вправе по своему выбору потребовать от исполнителя: безвозмездного устранения недостатков, уменьшения установленной за работу цены, безвозмездного повторного выполнения работы, возмещения понесенных им расходов по исправлению недостатков своими силами или третьими лицами", - уточнили в Роспотребнадзоре.
При этом, если автомобиль для выполнения работ остается на шиномонтаже, исполнитель обязан одновременно с договором составить акт, где должны быть указаны комплектность машины, повреждения и дефекты, сведения о предоставлении запасных частей и материалов с указанием их наименования, описания и цены.
"Просьба потребителя об оказании дополнительных услуг должна быть оформлена договором", - отметили в Роспотребнадзоре.
 
БизнесРОССИЯРоспотребнадзор
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала