https://1prime.ru/20261105/rospotrebnadzor-874927838.html

В Роспотребнадзоре рассказали о правилах замены шин в автосервисах

В Роспотребнадзоре рассказали о правилах замены шин в автосервисах - 05.11.2026, ПРАЙМ

В Роспотребнадзоре рассказали о правилах замены шин в автосервисах

Замена шин в автосервисах должна осуществляться с выдачей квитанции или кассового чека, машину после любых услуг необходимо проверить на качество выполненной... | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T00:18+0300

2026-11-05T00:18+0300

2026-11-05T00:18+0300

бизнес

россия

роспотребнадзор

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Замена шин в автосервисах должна осуществляться с выдачей квитанции или кассового чека, машину после любых услуг необходимо проверить на качество выполненной работы, сообщили РИА Новости в Роспотребнадзоре. "Договор, исполняемый в присутствии потребителя - подкачка, замена шин - может оформляться путем выдачи квитанции, жетона, талона или кассового чека", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что выдача автомобиля потребителю производится после контроля им полноты и качества выполненной работы. Так, необходимо проверить комплектность и техническое состояние машины, а также ее исправность и качество оказанных услуг. При обнаружении недостатков потребитель должен сразу заявить об этом исполнителю. "При обнаружении недостатков потребитель вправе по своему выбору потребовать от исполнителя: безвозмездного устранения недостатков, уменьшения установленной за работу цены, безвозмездного повторного выполнения работы, возмещения понесенных им расходов по исправлению недостатков своими силами или третьими лицами", - уточнили в Роспотребнадзоре. При этом, если автомобиль для выполнения работ остается на шиномонтаже, исполнитель обязан одновременно с договором составить акт, где должны быть указаны комплектность машины, повреждения и дефекты, сведения о предоставлении запасных частей и материалов с указанием их наименования, описания и цены. "Просьба потребителя об оказании дополнительных услуг должна быть оформлена договором", - отметили в Роспотребнадзоре.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, роспотребнадзор