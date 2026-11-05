https://1prime.ru/20261105/rospotrebnadzor-874927838.html
В Роспотребнадзоре рассказали о правилах замены шин в автосервисах
В Роспотребнадзоре рассказали о правилах замены шин в автосервисах - 05.11.2026, ПРАЙМ
В Роспотребнадзоре рассказали о правилах замены шин в автосервисах
Замена шин в автосервисах должна осуществляться с выдачей квитанции или кассового чека, машину после любых услуг необходимо проверить на качество выполненной... | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T00:18+0300
2026-11-05T00:18+0300
2026-11-05T00:18+0300
бизнес
россия
роспотребнадзор
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Замена шин в автосервисах должна осуществляться с выдачей квитанции или кассового чека, машину после любых услуг необходимо проверить на качество выполненной работы, сообщили РИА Новости в Роспотребнадзоре.
"Договор, исполняемый в присутствии потребителя - подкачка, замена шин - может оформляться путем выдачи квитанции, жетона, талона или кассового чека", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что выдача автомобиля потребителю производится после контроля им полноты и качества выполненной работы.
Так, необходимо проверить комплектность и техническое состояние машины, а также ее исправность и качество оказанных услуг. При обнаружении недостатков потребитель должен сразу заявить об этом исполнителю.
"При обнаружении недостатков потребитель вправе по своему выбору потребовать от исполнителя: безвозмездного устранения недостатков, уменьшения установленной за работу цены, безвозмездного повторного выполнения работы, возмещения понесенных им расходов по исправлению недостатков своими силами или третьими лицами", - уточнили в Роспотребнадзоре.
При этом, если автомобиль для выполнения работ остается на шиномонтаже, исполнитель обязан одновременно с договором составить акт, где должны быть указаны комплектность машины, повреждения и дефекты, сведения о предоставлении запасных частей и материалов с указанием их наименования, описания и цены.
"Просьба потребителя об оказании дополнительных услуг должна быть оформлена договором", - отметили в Роспотребнадзоре.
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бизнес, россия, роспотребнадзор
Бизнес, РОССИЯ, Роспотребнадзор
В Роспотребнадзоре рассказали о правилах замены шин в автосервисах
Роспотребнадзор: замена шин в автосервисах должна осуществляться с выдачей чека
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Замена шин в автосервисах должна осуществляться с выдачей квитанции или кассового чека, машину после любых услуг необходимо проверить на качество выполненной работы, сообщили РИА Новости в Роспотребнадзоре.
"Договор, исполняемый в присутствии потребителя - подкачка, замена шин - может оформляться путем выдачи квитанции, жетона, талона или кассового чека", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что выдача автомобиля потребителю производится после контроля им полноты и качества выполненной работы.
Так, необходимо проверить комплектность и техническое состояние машины, а также ее исправность и качество оказанных услуг. При обнаружении недостатков потребитель должен сразу заявить об этом исполнителю.
"При обнаружении недостатков потребитель вправе по своему выбору потребовать от исполнителя: безвозмездного устранения недостатков, уменьшения установленной за работу цены, безвозмездного повторного выполнения работы, возмещения понесенных им расходов по исправлению недостатков своими силами или третьими лицами", - уточнили в Роспотребнадзоре.
При этом, если автомобиль для выполнения работ остается на шиномонтаже, исполнитель обязан одновременно с договором составить акт, где должны быть указаны комплектность машины, повреждения и дефекты, сведения о предоставлении запасных частей и материалов с указанием их наименования, описания и цены.
"Просьба потребителя об оказании дополнительных услуг должна быть оформлена договором", - отметили в Роспотребнадзоре.