https://1prime.ru/20261105/rossija-874928201.html
Россия экспортировала в Казахстан рекордное количество рапсового масла
Россия экспортировала в Казахстан рекордное количество рапсового масла - 05.11.2026, ПРАЙМ
Россия экспортировала в Казахстан рекордное количество рапсового масла
Россия за восемь месяцев 2026 года экспортировала в Казахстан более 6 тысяч тонн рапсового масла на сумму около 6 миллионов долларов, что стало рекордным... | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T00:27+0300
2026-11-05T00:27+0300
2026-11-05T00:27+0300
бизнес
россия
казахстан
агроэкспорт
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Россия за восемь месяцев 2026 года экспортировала в Казахстан более 6 тысяч тонн рапсового масла на сумму около 6 миллионов долларов, что стало рекордным объемом за всю историю наблюдений, сообщили РИА Новости в Федеральном центре "Агроэкспорт".
"Согласно оценкам экспертов, за восемь месяцев 2026 года Россия ввезла в Казахстан более 6 тысяч тонн рапсового масла на сумму около 6 миллионов долларов", - рассказали в центре.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт вырос в 14 раз в натуральном выражении и в 16 раз - в стоимостном, уточнили в "Агроэкспорте".
"Экспорт российского рапсового масла в Казахстан за восемь месяцев календарного года уже превысил объемы каждого календарного года за всю историю наблюдений", - отметили в центре.
В "Агроэкспорте" добавили, что ранее максимум был зафиксирован в 2014 году - тогда за весь год было поставлено 4,8 тысячи тонн на сумму около 3,2 миллиона долларов.
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бизнес, россия, казахстан, агроэкспорт
Бизнес, РОССИЯ, КАЗАХСТАН, Агроэкспорт
Россия экспортировала в Казахстан рекордное количество рапсового масла
"Агроэкспорт": Россия экспортировала в Казахстан более шести тысяч тонн рапсового масла
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Россия за восемь месяцев 2026 года экспортировала в Казахстан более 6 тысяч тонн рапсового масла на сумму около 6 миллионов долларов, что стало рекордным объемом за всю историю наблюдений, сообщили РИА Новости в Федеральном центре "Агроэкспорт".
"Согласно оценкам экспертов, за восемь месяцев 2026 года Россия ввезла в Казахстан более 6 тысяч тонн рапсового масла на сумму около 6 миллионов долларов", - рассказали в центре.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт вырос в 14 раз в натуральном выражении и в 16 раз - в стоимостном, уточнили в "Агроэкспорте".
"Экспорт российского рапсового масла в Казахстан за восемь месяцев календарного года уже превысил объемы каждого календарного года за всю историю наблюдений", - отметили в центре.
В "Агроэкспорте" добавили, что ранее максимум был зафиксирован в 2014 году - тогда за весь год было поставлено 4,8 тысячи тонн на сумму около 3,2 миллиона долларов.