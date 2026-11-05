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"Россия" ввела "восточное" меню на рейсах из Владивостока
"Россия" ввела "восточное" меню на рейсах из Владивостока - 05.11.2026, ПРАЙМ
"Россия" ввела "восточное" меню на рейсах из Владивостока
Авиакомпания "Россия" с ноября ввела на рейсах из Владивостока новое "восточное" меню питания, оно будет доступно как на на рейсах длительностью свыше восьми... | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T09:08+0300
2026-11-05T09:08+0300
2026-11-05T09:08+0300
бизнес
россия
владивосток
красноярск
авиакомпания россия
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Авиакомпания "Россия" с ноября ввела на рейсах из Владивостока новое "восточное" меню питания, оно будет доступно как на на рейсах длительностью свыше восьми часов, так и на региональных рейсах продолжительностью более даух часов, сообщил перевозчик.
"С ноября авиакомпания "Россия" ввела новое меню на рейсах из Владивостока. Новые блюда появились как на рейсах длительностью свыше 8 часов, так и на рейсах в рамках региональной программы продолжительностью более 2 часов, в Красноярск и Шанхай", - говорится в сообщении.
Так, пассажиры класса "эконом" смогут попробовать японский плов с помидорами черри и зеленью и говядину с брокколи в устричном соусе с желтым рисом и помидорами черри. Для вегетарианцев доступны папоротник с овощами и отварным картофелем и паста пронто с овощами.
Пассажирам классов "бизнес" и "комфорт" предложат говяжьи щечки с грибами шиитаке, лингвини и печеным сладким перцем, филе лосося в цитрусовой глазури с рисом басмати и сливочно-спаржевым соусом или говяжий стейк в соленой глазури с обжаренными шиитаке и картофелем по-деревенски, отметили в "России". Кроме того, будут доступны десерты "Три шоколада" и "Сицилия" — бисквит, покрытый манговым суфле.
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бизнес, россия, владивосток, красноярск, авиакомпания россия
Бизнес, РОССИЯ, Владивосток, Красноярск, авиакомпания Россия
"Россия" ввела "восточное" меню на рейсах из Владивостока
Авиакомпания "Россия" ввела новое "восточное" меню на рейсах из Владивостока
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Авиакомпания "Россия" с ноября ввела на рейсах из Владивостока новое "восточное" меню питания, оно будет доступно как на на рейсах длительностью свыше восьми часов, так и на региональных рейсах продолжительностью более даух часов, сообщил перевозчик.
"С ноября авиакомпания "Россия" ввела новое меню на рейсах из Владивостока. Новые блюда появились как на рейсах длительностью свыше 8 часов, так и на рейсах в рамках региональной программы продолжительностью более 2 часов, в Красноярск и Шанхай", - говорится в сообщении.
Так, пассажиры класса "эконом" смогут попробовать японский плов с помидорами черри и зеленью и говядину с брокколи в устричном соусе с желтым рисом и помидорами черри. Для вегетарианцев доступны папоротник с овощами и отварным картофелем и паста пронто с овощами.
Пассажирам классов "бизнес" и "комфорт" предложат говяжьи щечки с грибами шиитаке, лингвини и печеным сладким перцем, филе лосося в цитрусовой глазури с рисом басмати и сливочно-спаржевым соусом или говяжий стейк в соленой глазури с обжаренными шиитаке и картофелем по-деревенски, отметили в "России". Кроме того, будут доступны десерты "Три шоколада" и "Сицилия" — бисквит, покрытый манговым суфле.