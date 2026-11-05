Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России за пять лет выросло число малых и средних предприятий - 05.11.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261105/rossija-874939719.html
В России за пять лет выросло число малых и средних предприятий
В России за пять лет выросло число малых и средних предприятий - 05.11.2026, ПРАЙМ
В России за пять лет выросло число малых и средних предприятий
Количество малых и средних предприятий в России, которые ведут свою деятельность в направлениях, обеспечивающих технологический суверенитет страны, за последние | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T12:23+0300
2026-11-05T12:23+0300
россия
санкт-петербург
москва
татарстан
мсп
корпорация мсп
вэб
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874939719.jpg?1793870593
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Количество малых и средних предприятий в России, которые ведут свою деятельность в направлениях, обеспечивающих технологический суверенитет страны, за последние пять лет выросло примерно на четверть, сообщили в Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП, группа ВЭБ.РФ) со ссылкой на собственное исследование. "В России насчитывается более 250 тысяч малых и средних предприятий, которые ведут свою деятельность в ключевых направлениях, обеспечивающих технологический суверенитет... За последние 5 лет их численность выросла примерно на четверть. За 9 месяцев года МСП в данных сферах получил через инструменты Национальной гарантийной системы около 56 миллиардов рублей", - сообщили в корпорации. Там отметили, что эти предприятия работают в таких отраслях, как робототехника, машиностроение, средства производства, космос, новые материалы и химия, энергетика и накопители, здравоохранение, индустриальные биотехнологии, искусственный интеллект и кибербезопасность. В среднем по России на сегодняшний день доля предприятий, работающих по ключевым направлениям, нужным для обеспечения техсуверенитета, среди всего малого и среднего бизнеса составляет около 4%, добавили в корпорации. Этот показатель выше в Санкт-Петербурге - 6%, в Томской области, Москве, Ярославской области, Татарстане, Нижегородской и Новосибирской областях - по 5%. Среднероссийскому показателю в 4% доля таких МСП соответствует в Челябинской, Ульяновской, Самарской, Калужской и Пензенской областях, Удмуртии, Севастополе и Пермском крае. По числу технологических МСП лидируют Москва (47 тысяч предприятий), Санкт-Петербург (22 тысячи) и Московская область (19 тысяч). Более 10 тысяч технологических МСП работают в Краснодарском крае, почти по 9 тысяч - в Свердловской области и Татарстане, около 7 тысяч - в Новосибирской области. "На Ростовскую, Челябинскую и Нижегородскую области приходится более чем по 6 тысяч технологических МСП", - добавили в корпорации. "За три квартала текущего года малый и средний бизнес в данных сферах получил через инструменты Национальной гарантийной системы около 56 миллиарда рублей. Почти половина этого объема, 25,8 миллиарда рублей, была выделена по линии Корпорации МСП. Большую часть господдержки получили МСП в сфере машиностроения и искусственного интеллекта", - отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
санкт-петербург
москва
татарстан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, санкт-петербург, москва, татарстан, мсп, корпорация мсп, вэб
РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МОСКВА, ТАТАРСТАН, МСП, Корпорация МСП, ВЭБ
12:23 05.11.2026
 
В России за пять лет выросло число малых и средних предприятий

Корпорация МСП: число предприятий, обеспечивающих техсуверенитет, выросло на четверть

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Количество малых и средних предприятий в России, которые ведут свою деятельность в направлениях, обеспечивающих технологический суверенитет страны, за последние пять лет выросло примерно на четверть, сообщили в Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП, группа ВЭБ.РФ) со ссылкой на собственное исследование.
"В России насчитывается более 250 тысяч малых и средних предприятий, которые ведут свою деятельность в ключевых направлениях, обеспечивающих технологический суверенитет... За последние 5 лет их численность выросла примерно на четверть. За 9 месяцев года МСП в данных сферах получил через инструменты Национальной гарантийной системы около 56 миллиардов рублей", - сообщили в корпорации.
Там отметили, что эти предприятия работают в таких отраслях, как робототехника, машиностроение, средства производства, космос, новые материалы и химия, энергетика и накопители, здравоохранение, индустриальные биотехнологии, искусственный интеллект и кибербезопасность.
В среднем по России на сегодняшний день доля предприятий, работающих по ключевым направлениям, нужным для обеспечения техсуверенитета, среди всего малого и среднего бизнеса составляет около 4%, добавили в корпорации.
Этот показатель выше в Санкт-Петербурге - 6%, в Томской области, Москве, Ярославской области, Татарстане, Нижегородской и Новосибирской областях - по 5%. Среднероссийскому показателю в 4% доля таких МСП соответствует в Челябинской, Ульяновской, Самарской, Калужской и Пензенской областях, Удмуртии, Севастополе и Пермском крае.
По числу технологических МСП лидируют Москва (47 тысяч предприятий), Санкт-Петербург (22 тысячи) и Московская область (19 тысяч). Более 10 тысяч технологических МСП работают в Краснодарском крае, почти по 9 тысяч - в Свердловской области и Татарстане, около 7 тысяч - в Новосибирской области.
"На Ростовскую, Челябинскую и Нижегородскую области приходится более чем по 6 тысяч технологических МСП", - добавили в корпорации.
"За три квартала текущего года малый и средний бизнес в данных сферах получил через инструменты Национальной гарантийной системы около 56 миллиарда рублей. Почти половина этого объема, 25,8 миллиарда рублей, была выделена по линии Корпорации МСП. Большую часть господдержки получили МСП в сфере машиностроения и искусственного интеллекта", - отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
 
РОССИЯСАНКТ-ПЕТЕРБУРГМОСКВАТАТАРСТАНМСПКорпорация МСПВЭБ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала