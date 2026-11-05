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В России за пять лет выросло число малых и средних предприятий

В России за пять лет выросло число малых и средних предприятий - 05.11.2026, ПРАЙМ

В России за пять лет выросло число малых и средних предприятий

Количество малых и средних предприятий в России, которые ведут свою деятельность в направлениях, обеспечивающих технологический суверенитет страны, за последние | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T12:23+0300

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Количество малых и средних предприятий в России, которые ведут свою деятельность в направлениях, обеспечивающих технологический суверенитет страны, за последние пять лет выросло примерно на четверть, сообщили в Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП, группа ВЭБ.РФ) со ссылкой на собственное исследование. "В России насчитывается более 250 тысяч малых и средних предприятий, которые ведут свою деятельность в ключевых направлениях, обеспечивающих технологический суверенитет... За последние 5 лет их численность выросла примерно на четверть. За 9 месяцев года МСП в данных сферах получил через инструменты Национальной гарантийной системы около 56 миллиардов рублей", - сообщили в корпорации. Там отметили, что эти предприятия работают в таких отраслях, как робототехника, машиностроение, средства производства, космос, новые материалы и химия, энергетика и накопители, здравоохранение, индустриальные биотехнологии, искусственный интеллект и кибербезопасность. В среднем по России на сегодняшний день доля предприятий, работающих по ключевым направлениям, нужным для обеспечения техсуверенитета, среди всего малого и среднего бизнеса составляет около 4%, добавили в корпорации. Этот показатель выше в Санкт-Петербурге - 6%, в Томской области, Москве, Ярославской области, Татарстане, Нижегородской и Новосибирской областях - по 5%. Среднероссийскому показателю в 4% доля таких МСП соответствует в Челябинской, Ульяновской, Самарской, Калужской и Пензенской областях, Удмуртии, Севастополе и Пермском крае. По числу технологических МСП лидируют Москва (47 тысяч предприятий), Санкт-Петербург (22 тысячи) и Московская область (19 тысяч). Более 10 тысяч технологических МСП работают в Краснодарском крае, почти по 9 тысяч - в Свердловской области и Татарстане, около 7 тысяч - в Новосибирской области. "На Ростовскую, Челябинскую и Нижегородскую области приходится более чем по 6 тысяч технологических МСП", - добавили в корпорации. "За три квартала текущего года малый и средний бизнес в данных сферах получил через инструменты Национальной гарантийной системы около 56 миллиарда рублей. Почти половина этого объема, 25,8 миллиарда рублей, была выделена по линии Корпорации МСП. Большую часть господдержки получили МСП в сфере машиностроения и искусственного интеллекта", - отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

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