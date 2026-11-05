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Россия в сентябре втрое сократила экспорт мороженого в США

Россия в сентябре втрое сократила экспорт мороженого в США - 05.11.2026, ПРАЙМ

Россия в сентябре втрое сократила экспорт мороженого в США

Россия в сентябре втрое в месячном выражении сократила экспорт мороженого в США - поставки опустились до 32,5 тысячи долларов, следует из данных таможенной... | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T15:25+0300

2026-11-05T15:25+0300

2026-11-05T15:32+0300

россия

сша

италия

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Россия в сентябре втрое в месячном выражении сократила экспорт мороженого в США - поставки опустились до 32,5 тысячи долларов, следует из данных таможенной статистики США, которые изучило РИА Новости. Несмотря на столь заметную отрицательную динамику, это не самый скромный результат в текущем году. Для сравнения, в апреле США потратили на импорт этого десерта из России всего 4,1 тысячи долларов. Крупнейшим поставщиком мороженого на американский рынок в отчетном месяце была Италия, обеспечившая пятую часть всего импорта.

сша

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россия, сша, италия