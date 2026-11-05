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Поставки одежды из США в Россию в сентябре сократились на 17% - 05.11.2026, ПРАЙМ
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Поставки одежды из США в Россию в сентябре сократились на 17%
Поставки одежды из США в Россию в сентябре сократились на 17% - 05.11.2026, ПРАЙМ
Поставки одежды из США в Россию в сентябре сократились на 17%
Поставки одежды из США в РФ в сентябре сократились на 17%, до минимальных значений за четырнадцать месяцев, свидетельствуют данные американской таможни, которые | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T16:53+0300
2026-11-05T16:53+0300
бизнес
россия
сша
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Поставки одежды из США в РФ в сентябре сократились на 17%, до минимальных значений за четырнадцать месяцев, свидетельствуют данные американской таможни, которые изучило РИА Новости. Сентябрьские поставки одежды из Штатов в Россию достигли 3,03 миллиона долларов - минимума с июля 2025 года. В месячном выражении они сократились на 17%, а в годовом - на 11%. Тем не менее по итогам трех кварталов суммарно экспорт одежды из США в РФ подскочил в 1,7 раза - до 35,9 миллиона долларов. В основном Россия в сентябре закупала у США женскую повседневную одежду (костюмы, жакеты, брюки, юбки, комбинезоны, шорты и так далее) - на 1,2 миллиона долларов, майки и фуфайки - на 915 тысяч и части одежды - на 524 тысячи. Кроме того, в сентябре США экспортировали в РФ обуви на минимальные с февраля 2026 года 1,5 миллиона долларов. Стоимость поставок сократилась на 13% как в месячном, так и в годовом выражении. Тем не менее суммарный экспорт за три квартала вырос в 1,6 раза - до 15,5 миллиона долларов.
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бизнес, россия, сша
Бизнес, РОССИЯ, США
16:53 05.11.2026
 
Поставки одежды из США в Россию в сентябре сократились на 17%

Поставки одежды из США в Россию в сентябре сократились на 17 процентов

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Поставки одежды из США в РФ в сентябре сократились на 17%, до минимальных значений за четырнадцать месяцев, свидетельствуют данные американской таможни, которые изучило РИА Новости.
Сентябрьские поставки одежды из Штатов в Россию достигли 3,03 миллиона долларов - минимума с июля 2025 года. В месячном выражении они сократились на 17%, а в годовом - на 11%. Тем не менее по итогам трех кварталов суммарно экспорт одежды из США в РФ подскочил в 1,7 раза - до 35,9 миллиона долларов.
В основном Россия в сентябре закупала у США женскую повседневную одежду (костюмы, жакеты, брюки, юбки, комбинезоны, шорты и так далее) - на 1,2 миллиона долларов, майки и фуфайки - на 915 тысяч и части одежды - на 524 тысячи.
Кроме того, в сентябре США экспортировали в РФ обуви на минимальные с февраля 2026 года 1,5 миллиона долларов. Стоимость поставок сократилась на 13% как в месячном, так и в годовом выражении. Тем не менее суммарный экспорт за три квартала вырос в 1,6 раза - до 15,5 миллиона долларов.
 
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