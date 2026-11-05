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Россия в суде ООН намерена вскрыть предвзятость расследователей по MH17 - 05.11.2026, ПРАЙМ
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Россия в суде ООН намерена вскрыть предвзятость расследователей по MH17
Россия в суде ООН намерена вскрыть предвзятость расследователей по MH17 - 05.11.2026, ПРАЙМ
Россия в суде ООН намерена вскрыть предвзятость расследователей по MH17
Россия своим иском в Международном суде ООН намерена вскрыть предвзятость расследователей и судов, которые возложили на нее ответственность за катастрофу рейса... | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T18:30+0300
2026-11-05T18:30+0300
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общество
австралия
нидерланды
украина
мария захарова
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Россия своим иском в Международном суде ООН намерена вскрыть предвзятость расследователей и судов, которые возложили на нее ответственность за катастрофу рейса MH17, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. "Наша цель - вскрыть недобросовестность и предвзятость расследователей и судов, которые возложили ответственность за трагическую катастрофу на нашу страну, полностью закрыв глаза на роль Украины в той трагедии", - сказала Захарова. По ее словам, Россия подала иск к Австралии и Нидерландам в Международный суд ООН, оспорив решение Совета ИКАО по делу о крушении малайзийского Boeing. Дипломат назвала решение Совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО) безосновательным, циничным и потрясающим своим правовым нигилизмом, а сам орган - политически ангажированным и подконтрольным Западу. Захарова напомнила, что Россия оспорила решение по девяти основаниям юридического, процедурного и фактологического характера. Исковое заявление и материалы доступны на сайте суда, решение Совета ИКАО заморожено, а дело уже перешло на стадию рассмотрения по существу. "Уверена, что Международный суд проявит беспристрастность, не оставит без внимания предоставленные нами доказательства, расставит все точки над "и" и отменит необъективное решение Совета ИКАО", - добавила официальный представитель МИД РФ. В МИД РФ сообщали в мае 2025 года, что Россия предлагала Совету ИКАО провести полное, тщательное и независимое международное расследование крушения рейса MH17, как того требует резолюция Совета Безопасности ООН 2166 (2014). Тогда в дипведомстве отметили, что Совет по политическим мотивам отказался от такого расследования и принял на веру утверждения Австралии и Нидерландов и результаты работы совместной следственной группы.
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россия, общество , австралия, нидерланды, украина, мария захарова, оон, мид рф, мид
РОССИЯ, Общество , АВСТРАЛИЯ, НИДЕРЛАНДЫ, УКРАИНА, Мария Захарова, ООН, МИД РФ, МИД
18:30 05.11.2026
 
Россия в суде ООН намерена вскрыть предвзятость расследователей по MH17

Захарова: Россия намерена вскрыть предвзятость расследователей и судов по делу MH17

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Россия своим иском в Международном суде ООН намерена вскрыть предвзятость расследователей и судов, которые возложили на нее ответственность за катастрофу рейса MH17, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.
"Наша цель - вскрыть недобросовестность и предвзятость расследователей и судов, которые возложили ответственность за трагическую катастрофу на нашу страну, полностью закрыв глаза на роль Украины в той трагедии", - сказала Захарова.
По ее словам, Россия подала иск к Австралии и Нидерландам в Международный суд ООН, оспорив решение Совета ИКАО по делу о крушении малайзийского Boeing. Дипломат назвала решение Совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО) безосновательным, циничным и потрясающим своим правовым нигилизмом, а сам орган - политически ангажированным и подконтрольным Западу.
Захарова напомнила, что Россия оспорила решение по девяти основаниям юридического, процедурного и фактологического характера. Исковое заявление и материалы доступны на сайте суда, решение Совета ИКАО заморожено, а дело уже перешло на стадию рассмотрения по существу.
"Уверена, что Международный суд проявит беспристрастность, не оставит без внимания предоставленные нами доказательства, расставит все точки над "и" и отменит необъективное решение Совета ИКАО", - добавила официальный представитель МИД РФ.
В МИД РФ сообщали в мае 2025 года, что Россия предлагала Совету ИКАО провести полное, тщательное и независимое международное расследование крушения рейса MH17, как того требует резолюция Совета Безопасности ООН 2166 (2014). Тогда в дипведомстве отметили, что Совет по политическим мотивам отказался от такого расследования и принял на веру утверждения Австралии и Нидерландов и результаты работы совместной следственной группы.
 
РОССИЯОбществоАВСТРАЛИЯНИДЕРЛАНДЫУКРАИНАМария ЗахароваООНМИД РФМИД
 
 
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