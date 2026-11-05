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Россия и Иран подписали документ о строительстве ж/д участка Решт-Астара - 05.11.2026, ПРАЙМ
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Россия и Иран подписали документ о строительстве ж/д участка Решт-Астара
Россия и Иран подписали документ о строительстве ж/д участка Решт-Астара - 05.11.2026, ПРАЙМ
Россия и Иран подписали документ о строительстве ж/д участка Решт-Астара
Компании РФ и Ирана подписали документ о проведении изыскательных работ для строительства железнодорожного участка Решт - Астара в рамках международного... | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T18:57+0300
2026-11-05T18:57+0300
бизнес
россия
иран
тегеран
санкт-петербург
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Компании РФ и Ирана подписали документ о проведении изыскательных работ для строительства железнодорожного участка Решт - Астара в рамках международного транспортного коридора "Север-Юг", сообщило российское торговое представительство в Иране. Согласно сообщению, документы были подписаны 4 ноября в Тегеране. С российской стороны их подписал гендиректор ООО "Каспиан Сервисез" Юрий Кузьмин, с иранской – замминистра дорог и городского строительства Ирана, гендиректор государственной Компании по строительству и развитию транспортной инфраструктуры Ирана (CDTIC) Хушанг Базванд. "В соответствии с подписанным протоколом российской компании ООО "Каспиан Сервисез" официально предоставлен доступ ко всему участку будущей железной дороги протяженностью 162 км для проведения инженерно-изыскательных работ. Кроме того, стороны заключили дополнительное соглашение о продлении сроков проведения указанных работ до вступления в силу исполнительного контракта", - сообщило торговое представительство. Проект по строительству железнодорожной линии Решт - Астара в Иране продолжается, есть положительная динамика по выполнению достигнутых договоренностей, включая освобождение проекта от налогов и сборов в Иране и выкуп земельных участков, сообщал в конце октября 2026 года Минтранс России. Россия и Иран в мае 2023 года подписали документы о достройке последнего необходимого участка железной дороги западного маршрута коридора Решт - Астара в Иране. Общая стоимость 1,6 миллиарда евро: 1,3 миллиарда евро - кредит РФ, остальное - средства иранской стороны. "Север-Юг" - мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия) протяженностью 7,2 тысячи километров. Он является альтернативой морскому пути, соединяющему Европу, страны Персидского залива и Индийского океана через Суэцкий канал. Существуют три маршрута МТК. Один из них западный. Ветка Решт - Астара в Иране - его последний участок, необходимый для полноценной работы железной дороги на всем протяжении маршрута.
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бизнес, россия, иран, тегеран, санкт-петербург
Бизнес, РОССИЯ, ИРАН, Тегеран, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
18:57 05.11.2026
 
Россия и Иран подписали документ о строительстве ж/д участка Решт-Астара

Компании России и Ирана подписали документ о проведении изыскательных работ

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Компании РФ и Ирана подписали документ о проведении изыскательных работ для строительства железнодорожного участка Решт - Астара в рамках международного транспортного коридора "Север-Юг", сообщило российское торговое представительство в Иране.
Согласно сообщению, документы были подписаны 4 ноября в Тегеране. С российской стороны их подписал гендиректор ООО "Каспиан Сервисез" Юрий Кузьмин, с иранской – замминистра дорог и городского строительства Ирана, гендиректор государственной Компании по строительству и развитию транспортной инфраструктуры Ирана (CDTIC) Хушанг Базванд.
"В соответствии с подписанным протоколом российской компании ООО "Каспиан Сервисез" официально предоставлен доступ ко всему участку будущей железной дороги протяженностью 162 км для проведения инженерно-изыскательных работ. Кроме того, стороны заключили дополнительное соглашение о продлении сроков проведения указанных работ до вступления в силу исполнительного контракта", - сообщило торговое представительство.
Проект по строительству железнодорожной линии Решт - Астара в Иране продолжается, есть положительная динамика по выполнению достигнутых договоренностей, включая освобождение проекта от налогов и сборов в Иране и выкуп земельных участков, сообщал в конце октября 2026 года Минтранс России.
Россия и Иран в мае 2023 года подписали документы о достройке последнего необходимого участка железной дороги западного маршрута коридора Решт - Астара в Иране. Общая стоимость 1,6 миллиарда евро: 1,3 миллиарда евро - кредит РФ, остальное - средства иранской стороны.
"Север-Юг" - мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия) протяженностью 7,2 тысячи километров. Он является альтернативой морскому пути, соединяющему Европу, страны Персидского залива и Индийского океана через Суэцкий канал. Существуют три маршрута МТК. Один из них западный. Ветка Решт - Астара в Иране - его последний участок, необходимый для полноценной работы железной дороги на всем протяжении маршрута.
 
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