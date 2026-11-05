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Никитин рассказал о подписанных документах по железной дороге Решт — Астара

Никитин рассказал о подписанных документах по железной дороге Решт — Астара - 05.11.2026, ПРАЙМ

Никитин рассказал о подписанных документах по железной дороге Решт — Астара

Российская "Каспиан сервисез" и иранская компания CDTIC подписали протокол о предоставлении доступа к земельным участкам на всем протяжении трассы в рамках... | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T19:15+0300

2026-11-05T19:15+0300

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Российская "Каспиан сервисез" и иранская компания CDTIC подписали протокол о предоставлении доступа к земельным участкам на всем протяжении трассы в рамках проекта строительства железной дороги Решт-Астара в Иране для опережающих инженерных изысканий и допсоглашение к контракту, сообщил журналистам вице-премьер России Андрей Никитин. Как сообщило ранее в четверг российское торговое представительство в Иране, компании РФ и Ирана подписали документ о проведении изыскательных работ для строительства железнодорожного участка Решт-Астара в рамках международного транспортного коридора "Север-Юг". "В Тегеране оформлен пакет документов по проекту строительства железнодорожной линии Решт – Астара. Российская организация "Каспиан сервисез" и иранская компания CDTIC подписали протокол о предоставлении доступа к земельным участкам на всем протяжении трассы для опережающих инженерных изысканий, а также дополнительное соглашение к контракту", - сообщил Никитин. По его словам, участки переданы, что позволяет продолжить опережающие инженерные изыскания, а также продлить срок необходимых работ. "В этом году российские специалисты уже построили опорную геодезическую сеть и провели аэрофотосъемку. В настоящее время выполняются гидрометеорологические изыскания и топографическая съемка", - добавил Никитин. Россия и Иран в мае 2023 года подписали документы о достройке последнего необходимого участка железной дороги западного маршрута коридора "Север-Юг" Решт-Астара в Иране. Общая стоимость 1,6 миллиарда евро: 1,3 миллиарда евро - кредит РФ, остальное - средства иранской стороны. "Север-Юг" - мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия) протяженностью 7,2 тысячи километров. Он является альтернативой морскому пути, соединяющему Европу, страны Персидского залива и Индийского океана через Суэцкий канал. Существуют три маршрута МТК. Один из них западный. Ветка Решт -Астара в Иране - его последний участок, необходимый для полноценной работы железной дороги на всем протяжении маршрута.

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бизнес, россия, иран, тегеран, санкт-петербург