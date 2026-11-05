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В России хотят зарегистрировать товарный знак "Могнуть и точка" - 05.11.2026, ПРАЙМ
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В России хотят зарегистрировать товарный знак "Могнуть и точка"
В России хотят зарегистрировать товарный знак "Могнуть и точка" - 05.11.2026, ПРАЙМ
В России хотят зарегистрировать товарный знак "Могнуть и точка"
Товарный знак "Могнуть и точка" хотят зарегистрировать в России, следует из данных Роспатента, которые изучило РИА Новости. | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T20:10+0300
2026-11-05T20:13+0300
бизнес
россия
роспатент
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874960881.jpg?1793898789
МОСКВА, 5 ноя – ПРАЙМ. Товарный знак "Могнуть и точка" хотят зарегистрировать в России, следует из данных Роспатента, которые изучило РИА Новости. Согласно документу, заявка на регистрацию товарного знака "Могнуть и точка" поступила в ведомство в октябре текущего года. Заявителем выступил Масленников Роман Михайлович. Ранее он подавал в Роспатент заявки на регистрацию брендов "Дух Анкориджа" и "Kanye West". Под брендом "Могнуть и точка" планируется оказывать услуги кафе, закусочных, баров и ресторанов. Британский словарь Collins ранее выбрал словом года mogging — понятие, возникшее в интернет-среде и означающее действие с целью затмить или превзойти кого-либо. В русскоязычном пространстве чаще звучит глагол "могнуть". В свою очередь, эксперт Института русистики, член Ассоциации преподавателей русского языка как иностранного Анастасия Каменева сообщила РИА Новости, что "могнуть" может стать кандидатом на звание "Слово 2026 года" прежде всего как показатель языка подростковой и молодой интернет-аудитории.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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192
40
192
40
бизнес, россия, роспатент
Бизнес, РОССИЯ, Роспатент
20:10 05.11.2026 (обновлено: 20:13 05.11.2026)
 
В России хотят зарегистрировать товарный знак "Могнуть и точка"

Роспатент: товарный знак "Могнуть и точка" хотят зарегистрировать в России

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МОСКВА, 5 ноя – ПРАЙМ. Товарный знак "Могнуть и точка" хотят зарегистрировать в России, следует из данных Роспатента, которые изучило РИА Новости.
Согласно документу, заявка на регистрацию товарного знака "Могнуть и точка" поступила в ведомство в октябре текущего года. Заявителем выступил Масленников Роман Михайлович. Ранее он подавал в Роспатент заявки на регистрацию брендов "Дух Анкориджа" и "Kanye West".
Под брендом "Могнуть и точка" планируется оказывать услуги кафе, закусочных, баров и ресторанов.
Британский словарь Collins ранее выбрал словом года mogging — понятие, возникшее в интернет-среде и означающее действие с целью затмить или превзойти кого-либо. В русскоязычном пространстве чаще звучит глагол "могнуть". В свою очередь, эксперт Института русистики, член Ассоциации преподавателей русского языка как иностранного Анастасия Каменева сообщила РИА Новости, что "могнуть" может стать кандидатом на звание "Слово 2026 года" прежде всего как показатель языка подростковой и молодой интернет-аудитории.
 
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