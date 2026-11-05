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Россияне до 1 декабря обязаны оплатить ряд налогов за 2025 год

Россияне до 1 декабря обязаны оплатить ряд налогов за 2025 год - 05.11.2026, ПРАЙМ

Россияне до 1 декабря обязаны оплатить ряд налогов за 2025 год

Россияне до 1 декабря обязаны оплатить ряд налогов за 2025 год: налог на имущество физлиц, транспортный и земельный налоги, а также НДФЛ, если он не был удержан | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T00:21+0300

2026-11-05T00:21+0300

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Россияне до 1 декабря обязаны оплатить ряд налогов за 2025 год: налог на имущество физлиц, транспортный и земельный налоги, а также НДФЛ, если он не был удержан налоговым агентами, рассказали РИА Новости в Федеральной налоговой службе (ФНС) России. "Не позднее 1 декабря 2026 года физическим лицам необходимо оплатить налог на имущество, транспортный и земельный налоги и налог на доходы, по которым не был удержан НДФЛ", - сообщили в ведомстве. Налог на имущество физических лиц в России платят собственники квартир, домов, гаражей, машино-мест, в том числе недостроенных объектов и другой недвижимости. Земельный налог начисляют владельцам земельных участков, а также тем, кто владеет землей на праве бессрочного пользования или пожизненного наследуемого владения. Эти налоги рассчитываются исходя из кадастровой стоимости недвижимости, при этом ставки налога устанавливаются в каждом регионе. Транспортный налог уплачивают владельцы зарегистрированных транспортных средств: автомобилей, мотоциклов, моторных лодок и яхт. Сумма платежа зависит от мощности двигателя, возраста транспортного средства и региональных тарифов. Отдельные категории граждан пользуются льготами по этим налогам: в частности, это пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи и семьи участников СВО. Подоходный налог в большинстве случаев в России начисляют и уплачивают налоговые агенты. В частности, за наемных работников это делают работодатели. Но в некоторых случаях НДФЛ надо платить самостоятельно. Так, если налог не был удержан работодателем, то налогоплательщик уплачивает его самостоятельно. Кроме того, россияне, которые получили в прошлом году доход по банковским вкладам свыше 210 тысяч рублей, должны до 1 декабря заплатить налог с суммы, превышающей этот порог. А россияне, чей годовой доход попадает под обложение по прогрессивной шкале НДФЛ, найдут в налоговом уведомлении сумму доплаты сверх базовой ставки. В ФНС напомнили, что для расчета прогрессивной ставки налоговики суммируют все доходы налогоплательщика: зарплата и другие выплаты от работодателя, доходы от аренды и инвестиций, выигрыши в лотерею и казино. В случае неуплаты налогов в срок подлежит начислению пеня за каждый день просрочки исполнения обязанности по уплате налогов, отметили в ФНС.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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