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Россияне стали чаще покупать магний на маркетплейсах

Россияне стали чаще покупать магний на маркетплейсах - 05.11.2026, ПРАЙМ

Россияне стали чаще покупать магний на маркетплейсах

Россияне стали чаще покупать магний на маркетплейсах, спрос на биологически активные добавки (БАДы) с этим микроэлементом с начала года растет на 3% ежемесячно, | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T10:12+0300

2026-11-05T10:12+0300

2026-11-05T10:38+0300

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Россияне стали чаще покупать магний на маркетплейсах, спрос на биологически активные добавки (БАДы) с этим микроэлементом с начала года растет на 3% ежемесячно, а основными покупателями являются женщины, подсчитали для РИА Новости аналитики big data оператора связи T2. "Спрос на магний с начала года растет – на 3% ежемесячно. Основные покупатели – женщины, на них приходится 60% товара. Однако внутри возрастных категорий значения практически не отличаются – легкое успокоительное нужно всем от подростков до людей пенсионного возраста. Доли варьируются от 14 до 18%", - проанализировали в компании данные о покупках БАДов на маркетплейсах. Отмечается, что среди популярных БАДов пятая часть всех приобретенных товаров приходится на креатин – соединение, участвующее в энергетическом обмене. Его покупают в основном мужчины, их доля среди потребителей почти 67%. Второе место по популярности делят клетчатка и магний – более 17% на каждый БАД, мультивитамины замыкают тройку лидеров с показателем 16% покупок. В исследование вошли восемь видов популярных БАДов, но только в двух из них по количеству покупок лидируют мужчины – это креатин и протеин, 67% и 62% соответственно, добавляют аналитики. Женщины сконцентрированы на доборе других веществ, в частности для красоты и молодости, – альфа-липоевой кислоты, коллагена, клетчатки и Омеги-3. Витамины также покупают чаще женщины – 55%. Подростки до 24 лет чаще всего интересуются креатином. В компании добавили, что чем старше человек, тем больше он покупает клетчатку. Доля среди молодежи до 24 лет составляет 9%, в категории людей среднего возраста показатель увеличивается до 14%, в чеках пенсионеров клетчатка является главным БАДом с показателем 22% покупок. Похожая ситуация и с приобретением Омеги-3, в течение жизни потребность увеличивается с 5% до 10%.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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