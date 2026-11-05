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Россияне стали чаще играть в видеоигры на смартфоне

Россияне стали чаще играть в видеоигры на смартфоне - 05.11.2026, ПРАЙМ

Россияне стали чаще играть в видеоигры на смартфоне

Россияне стали чаще играть в видеоигры на смартфоне, почти каждый второй делает это ежедневно, сообщается в исследовании "Сбера". | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T11:37+0300

2026-11-05T11:37+0300

2026-11-05T11:37+0300

технологии

псковская область

москва

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Россияне стали чаще играть в видеоигры на смартфоне, почти каждый второй делает это ежедневно, сообщается в исследовании "Сбера". "Россияне стали чаще играть в видеоигры, причем наиболее активно - на мобильных устройствах. Ежедневно или почти ежедневно на смартфонах играют 45% геймеров, на компьютерах - 34%", - говорится там. По данным "Сбера", более половины (52%) клиентов, совершающих покупки в игровых сервисах, младше 25 лет. Мужчины составляют 75% покупателей, женщины - 25%. Больше всего на игровые сервисы в среднем тратят жители Псковской области - с начала 2026 года среднемесячные расходы на одного клиента составили около 1,6 тысячи рублей. Следом идут Ненецкий и Чукотский автономные округа - около 1,4 тысячи рублей. В Москве этот показатель достигает 1,1 тысячи рублей. При этом почти каждый пятый россиянин (19%) хотя бы раз участвовал в киберспортивных турнирах, а почти четверть игроков с соревновательным опытом (24%) всерьез рассматривают профессиональную карьеру в этой сфере. Так, среди тех, кто уже участвовал в турнирах, почти каждый четвертый всерьез рассматривает карьеру киберспортсмена, тренера, аналитика, комментатора или организатора соревнований. А каждый третий допускает такую возможность в будущем, при этом без соревновательного опыта профессиональную карьеру в киберспорте всерьез рассматривают только 3%.

псковская область

москва

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, псковская область, москва