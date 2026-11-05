https://1prime.ru/20261105/rossijane-874944540.html

Россияне уже планируют зимние поездки по стране после январских праздников

Россияне уже планируют зимние поездки по стране после январских праздников - 05.11.2026, ПРАЙМ

Россияне уже планируют зимние поездки по стране после январских праздников

Российские туристы уже планируют зимние поездки по стране после январских праздников - в топе спроса Кавминводы, Красная Поляна и Архыз, а также туры на Байкал, | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T14:30+0300

2026-11-05T14:30+0300

2026-11-05T14:30+0300

туризм

бизнес

россия

красная поляна

архыз

байкал

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874944540.jpg?1793878250

МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Российские туристы уже планируют зимние поездки по стране после январских праздников - в топе спроса Кавминводы, Красная Поляна и Архыз, а также туры на Байкал, рассказал национальный туроператор "Алеан". "Россияне уже планируют поездки на даты после январских праздников. Самые популярные направления на зиму после каникул: в оздоровительном сегменте - санатории Кавказских Минеральных Вод, в горнолыжном - Красная Поляна и Архыз, в экскурсионном - Байкал", - говорится в сообщении. По данным туроператора, зимний тур в санатории Кавминвод вне праздничных дат может обойтись в среднем до 20-25% дешевле, чем в высокий сезон, который стартует в марте-апреле. Отдохнуть в санатории с лечением можно от 77,4 тысячи рублей на двоих на 10 дней. В горнолыжном сегменте наибольшим спросом пользуются объекты с питанием, расположенные вблизи подъемников. Так, стоимость отдыха в трехзвездочном отеле с завтраками на Архызе начинается от 22,5 тысячи рублей на двоих на три ночи, а в поселке Красная Поляна - от 23,9 тысячи. При этом многие туристы мечтают увидеть ледяной Байкал и покататься на коньках на большом природном катке. Так, основной спрос смещается на февраль-март. "Четырехдневный экскурсионный тур на февраль (без учета транспортных расходов): от 102,9 тысячи рублей на двоих на четыре дня", - заключили в пресс-службе.

красная поляна

архыз

байкал

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

туризм, бизнес, россия, красная поляна, архыз, байкал