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Россияне уже планируют зимние поездки по стране после январских праздников
Россияне уже планируют зимние поездки по стране после январских праздников - 05.11.2026, ПРАЙМ
Россияне уже планируют зимние поездки по стране после январских праздников
Российские туристы уже планируют зимние поездки по стране после январских праздников - в топе спроса Кавминводы, Красная Поляна и Архыз, а также туры на Байкал, | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T14:30+0300
2026-11-05T14:30+0300
2026-11-05T14:30+0300
туризм
бизнес
россия
красная поляна
архыз
байкал
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Российские туристы уже планируют зимние поездки по стране после январских праздников - в топе спроса Кавминводы, Красная Поляна и Архыз, а также туры на Байкал, рассказал национальный туроператор "Алеан".
"Россияне уже планируют поездки на даты после январских праздников. Самые популярные направления на зиму после каникул: в оздоровительном сегменте - санатории Кавказских Минеральных Вод, в горнолыжном - Красная Поляна и Архыз, в экскурсионном - Байкал", - говорится в сообщении.
По данным туроператора, зимний тур в санатории Кавминвод вне праздничных дат может обойтись в среднем до 20-25% дешевле, чем в высокий сезон, который стартует в марте-апреле. Отдохнуть в санатории с лечением можно от 77,4 тысячи рублей на двоих на 10 дней.
В горнолыжном сегменте наибольшим спросом пользуются объекты с питанием, расположенные вблизи подъемников. Так, стоимость отдыха в трехзвездочном отеле с завтраками на Архызе начинается от 22,5 тысячи рублей на двоих на три ночи, а в поселке Красная Поляна - от 23,9 тысячи.
При этом многие туристы мечтают увидеть ледяной Байкал и покататься на коньках на большом природном катке. Так, основной спрос смещается на февраль-март. "Четырехдневный экскурсионный тур на февраль (без учета транспортных расходов): от 102,9 тысячи рублей на двоих на четыре дня", - заключили в пресс-службе.
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туризм, бизнес, россия, красная поляна, архыз, байкал
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, Красная поляна, Архыз, Байкал
Россияне уже планируют зимние поездки по стране после январских праздников
"Алеан": россияне планируют зимние поездки по стране после январских праздников
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Российские туристы уже планируют зимние поездки по стране после январских праздников - в топе спроса Кавминводы, Красная Поляна и Архыз, а также туры на Байкал, рассказал национальный туроператор "Алеан".
"Россияне уже планируют поездки на даты после январских праздников. Самые популярные направления на зиму после каникул: в оздоровительном сегменте - санатории Кавказских Минеральных Вод, в горнолыжном - Красная Поляна и Архыз, в экскурсионном - Байкал", - говорится в сообщении.
По данным туроператора, зимний тур в санатории Кавминвод вне праздничных дат может обойтись в среднем до 20-25% дешевле, чем в высокий сезон, который стартует в марте-апреле. Отдохнуть в санатории с лечением можно от 77,4 тысячи рублей на двоих на 10 дней.
В горнолыжном сегменте наибольшим спросом пользуются объекты с питанием, расположенные вблизи подъемников. Так, стоимость отдыха в трехзвездочном отеле с завтраками на Архызе начинается от 22,5 тысячи рублей на двоих на три ночи, а в поселке Красная Поляна - от 23,9 тысячи.
При этом многие туристы мечтают увидеть ледяной Байкал и покататься на коньках на большом природном катке. Так, основной спрос смещается на февраль-март. "Четырехдневный экскурсионный тур на февраль (без учета транспортных расходов): от 102,9 тысячи рублей на двоих на четыре дня", - заключили в пресс-службе.