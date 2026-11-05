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Путин уточнил, кто считается недружественным физлицом в сделках - 05.11.2026, ПРАЙМ
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Путин уточнил, кто считается недружественным физлицом в сделках
Путин уточнил, кто считается недружественным физлицом в сделках - 05.11.2026, ПРАЙМ
Путин уточнил, кто считается недружественным физлицом в сделках
Физлица, которые не предоставили документ, удостоверяющий гражданство России или иностранного дружественного государства, или вида на жительство в этих странах, | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T15:58+0300
2026-11-05T16:01+0300
россия
общество
владимир путин
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874948739.jpg?1793883686
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Физлица, которые не предоставили документ, удостоверяющий гражданство России или иностранного дружественного государства, или вида на жительство в этих странах, при проведении сделок с недвижимостью и ценными бумагами будут считаться недружественными, следует указа президента России Владимира Путина. Документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов в целях исполнения указа "О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации", который устанавливает особый порядок проведения финансовых и имущественных операций российских резидентов с недружественными компаниями и физлицами. Сейчас уточняется, какие физлица в рамках действия вышеупомянутого указа считаются недружественными. "К лицам иностранных государств, совершающих недружественные действия, относятся в том числе физические лица, не представившие документа, удостоверяющего гражданство Российской Федерации или гражданство (подданство) иностранного государства, которое не совершает в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия", - говорится в документе. Также физлицо может предоставить вид на жительство в Российской Федерации, либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства, которое не совершает в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия. Отмечается, что указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
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192
40
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россия, общество , владимир путин
РОССИЯ, Общество , Владимир Путин
15:58 05.11.2026 (обновлено: 16:01 05.11.2026)
 
Путин уточнил, кто считается недружественным физлицом в сделках

Путин уточнил, кого считать недружественными физлицами в сделках с недвижимостью и акциями

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Физлица, которые не предоставили документ, удостоверяющий гражданство России или иностранного дружественного государства, или вида на жительство в этих странах, при проведении сделок с недвижимостью и ценными бумагами будут считаться недружественными, следует указа президента России Владимира Путина.
Документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов в целях исполнения указа "О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации", который устанавливает особый порядок проведения финансовых и имущественных операций российских резидентов с недружественными компаниями и физлицами.
Сейчас уточняется, какие физлица в рамках действия вышеупомянутого указа считаются недружественными. "К лицам иностранных государств, совершающих недружественные действия, относятся в том числе физические лица, не представившие документа, удостоверяющего гражданство Российской Федерации или гражданство (подданство) иностранного государства, которое не совершает в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия", - говорится в документе.
Также физлицо может предоставить вид на жительство в Российской Федерации, либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства, которое не совершает в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия.
Отмечается, что указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
 
РОССИЯОбществоВладимир Путин
 
 
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