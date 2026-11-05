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Росжелдор в 2026 году предоставит субсидии на перевозки сельхозпродукции

Росжелдор в 2026 году предоставит субсидии на перевозки сельхозпродукции - 05.11.2026, ПРАЙМ

Росжелдор в 2026 году предоставит субсидии на перевозки сельхозпродукции

Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор) в 2026 году предоставит субсидии на железнодорожные перевозки сельхозпродукции на сумму до 18... | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T16:23+0300

2026-11-05T16:23+0300

2026-11-05T16:23+0300

бизнес

сельское хозяйство

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дальний восток

росжелдор

ржд

минсельхоз

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор) в 2026 году предоставит субсидии на железнодорожные перевозки сельхозпродукции на сумму до 18 миллиардов рублей, сообщило ведомство. "В 2026 году Федеральное агентство железнодорожного транспорта предоставит субсидии на перевозку продукции аграрного сектора на сумму до 18 млрд рублей. В период с января по июль ведомство выплатило получателям меры поддержки 8,3 млрд рублей. По льготным тарифам в этот период перевезено 2,7 млн тонн грузов", - говорится в сообщении. Дополнительно на эти цели из федерального бюджета выделено до 9,7 миллиарда рублей. Эти средства позволят перевезти не менее 5 миллионов тонн продукции. Росжелдор отмечает, что в решение о порядке предоставления субсидии внесены изменения. Перечень субсидируемых направлений расширен. Появилась возможность получить меру поддержки на перевозку отдельных категорий сельхозпродукции из 19 регионов Центра и Юга России, Северного Кавказа, Поволжья и Урала в порты Черноморского и Балтийского бассейнов, из ДНР и других исторических регионов — в порты Краснодарского края, из регионов Сибири — в порты Дальнего Востока. В число получателей субсидии включено ФГУП "Железные дороги Новороссии". Ранее мера поддержки оказывалась только ОАО "РЖД" и ФГУП "Крымская железная дорога". "Государство компенсирует перевозчикам потери в доходах, возникающие в результате установления льготных тарифов на перевозку сельхозпродукции. Эта мера направлена в том числе на снижение транспортной составляющей в составе цены на хлеб в регионах", - поясняется в сообщении. Кроме этого, компенсируются затраты при перевозке овощей, рыбы и рыбной продукции, продуктов переработки семян масличных культур, минеральных удобрений. Объемы, планируемые к перевозке, определяет Минсельхоз России.

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бизнес, сельское хозяйство, краснодарский край, дальний восток, росжелдор, ржд, минсельхоз