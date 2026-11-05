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РСТ не зафиксировал массовых отказов от поездок в ОАЭ из-за разлива нефти

РСТ не зафиксировал массовых отказов от поездок в ОАЭ из-за разлива нефти - 05.11.2026, ПРАЙМ

РСТ не зафиксировал массовых отказов от поездок в ОАЭ из-за разлива нефти

Массовых обращений от российских туристов на фоне разлива нефти в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) не фиксируется, рассказали в Российском союзе... | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T16:02+0300

2026-11-05T16:02+0300

2026-11-05T16:02+0300

туризм

бизнес

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дубай

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российский союз туриндустрии

рст

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Массовых обращений от российских туристов на фоне разлива нефти в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) не фиксируется, рассказали в Российском союзе туриндустрии (РСТ). "Большинство обращений связано с возможностью купаться, статусом конкретных пляжей и работой трансферов. Но массовых отказов от поездок мы по-прежнему не фиксируем", - цитирует РСТ менеджера по продукту компании Let`s Fly Алевтину Габидову. По словам РСТ, отели Аджмана и Шарджи постепенно открывают пляжи. В Рас-эль-Хайме пока все закрыто, но пляжи активно чистят и берут пробы воды. В Дубае, Абу-Даби и Фуджейре запрета на купание не вводили. При этом на популярность отдыха в эмиратах, по данным туроператоров, закрытие пляжей не повлияло. В октябре эмиратские власти сообщили о закрытии пляжей эмиратов Умм-эль-Кавайн и Рас-эль-Хайма, а также пляжа в регионе Аль-Хамра в эмирате Шарджа из-за нефтяного пятна.

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туризм, бизнес, россия, оаэ, дубай, абу-даби, российский союз туриндустрии, рст