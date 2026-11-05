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РСТ не зафиксировал массовых отказов от поездок в ОАЭ из-за разлива нефти - 05.11.2026, ПРАЙМ
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РСТ не зафиксировал массовых отказов от поездок в ОАЭ из-за разлива нефти
РСТ не зафиксировал массовых отказов от поездок в ОАЭ из-за разлива нефти - 05.11.2026, ПРАЙМ
РСТ не зафиксировал массовых отказов от поездок в ОАЭ из-за разлива нефти
Массовых обращений от российских туристов на фоне разлива нефти в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) не фиксируется, рассказали в Российском союзе... | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T16:02+0300
2026-11-05T16:02+0300
туризм
бизнес
россия
оаэ
дубай
абу-даби
российский союз туриндустрии
рст
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Массовых обращений от российских туристов на фоне разлива нефти в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) не фиксируется, рассказали в Российском союзе туриндустрии (РСТ). "Большинство обращений связано с возможностью купаться, статусом конкретных пляжей и работой трансферов. Но массовых отказов от поездок мы по-прежнему не фиксируем", - цитирует РСТ менеджера по продукту компании Let`s Fly Алевтину Габидову. По словам РСТ, отели Аджмана и Шарджи постепенно открывают пляжи. В Рас-эль-Хайме пока все закрыто, но пляжи активно чистят и берут пробы воды. В Дубае, Абу-Даби и Фуджейре запрета на купание не вводили. При этом на популярность отдыха в эмиратах, по данным туроператоров, закрытие пляжей не повлияло. В октябре эмиратские власти сообщили о закрытии пляжей эмиратов Умм-эль-Кавайн и Рас-эль-Хайма, а также пляжа в регионе Аль-Хамра в эмирате Шарджа из-за нефтяного пятна.
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туризм, бизнес, россия, оаэ, дубай, абу-даби, российский союз туриндустрии, рст
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, ОАЭ, Дубай, Абу-Даби, Российский союз туриндустрии, РСТ
16:02 05.11.2026
 
РСТ не зафиксировал массовых отказов от поездок в ОАЭ из-за разлива нефти

РСТ: массовых обращений от россиян на фоне разлива нефти в ОАЭ не фиксируется

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Массовых обращений от российских туристов на фоне разлива нефти в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) не фиксируется, рассказали в Российском союзе туриндустрии (РСТ).
"Большинство обращений связано с возможностью купаться, статусом конкретных пляжей и работой трансферов. Но массовых отказов от поездок мы по-прежнему не фиксируем", - цитирует РСТ менеджера по продукту компании Let`s Fly Алевтину Габидову.
По словам РСТ, отели Аджмана и Шарджи постепенно открывают пляжи. В Рас-эль-Хайме пока все закрыто, но пляжи активно чистят и берут пробы воды. В Дубае, Абу-Даби и Фуджейре запрета на купание не вводили. При этом на популярность отдыха в эмиратах, по данным туроператоров, закрытие пляжей не повлияло.
В октябре эмиратские власти сообщили о закрытии пляжей эмиратов Умм-эль-Кавайн и Рас-эль-Хайма, а также пляжа в регионе Аль-Хамра в эмирате Шарджа из-за нефтяного пятна.
 
ТуризмБизнесРОССИЯОАЭДубайАбу-ДабиРоссийский союз туриндустрииРСТ
 
 
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