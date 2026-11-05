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В Госдепе опровергли сообщение о намерении Рубио уйти в отставку

В Госдепе опровергли сообщение о намерении Рубио уйти в отставку - 05.11.2026, ПРАЙМ

В Госдепе опровергли сообщение о намерении Рубио уйти в отставку

Государственный департамент США опроверг сообщение о том, что глава ведомства Марко Рубио якобы планирует уйти с должности. | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T22:14+0300

2026-11-05T22:14+0300

2026-11-05T22:14+0300

общество

сша

марко рубио

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ВАШИНГТОН, 5 ноя - ПРАЙМ. Государственный департамент США опроверг сообщение о том, что глава ведомства Марко Рубио якобы планирует уйти с должности. "Это полностью необоснованные, лживые новости от выдуманных анонимных "источников", - написал в соцсети Х помощник главы госдепа Дилан Джонсон. Так он отреагировал на соответствующую публикацию журналиста Independent. Со ссылкой на неназванные высокопоставленные источники в Штатах и Великобритании издание утверждало, что Рубио уйдет в отставку, чтобы запустить собственную президентскую кампанию. Джонсон назвал публикацию "полностью выдуманным мошенничеством", заявив, что обратится к ней в ближайшие недели, чтобы "отпраздновать унизительный автогол" британского портала.

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общество , сша, марко рубио