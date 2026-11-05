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Фондовые рынки США снижаются на опасениях за развитие ИИ
Фондовые рынки США снижаются на опасениях за развитие ИИ - 05.11.2026, ПРАЙМ
Фондовые рынки США снижаются на опасениях за развитие ИИ
Основные фондовые индексы США заметно снижаются в четверг, высокотехнологичный Nasdaq Composite падает сразу на 5% на фоне опасений относительно дальнейшего... | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T19:28+0300
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США заметно снижаются в четверг, высокотехнологичный Nasdaq Composite падает сразу на 5% на фоне опасений относительно дальнейшего развития сферы искусственного интеллекта, следует из данных торгов и комментариев аналитика. По состоянию на 19.09 мск промышленный индекс Dow Jones опускался на 2,45% - до 52 051,27 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite рос на 5% - до 24 450,38 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 3,27%, до 7437,3 пункта. Инвесторы продолжают оценивать последствия промежуточных выборов в США, в результате которых, согласно предварительным результатам, республиканцы потеряли контроль над обеими палатами конгресса. По словам аналитиков, победа демократов вызывает опасения относительно дальнейшего развития ИИ-технологий, которое поощряется администрацией президента Дональда Трампа. "Сейчас существует вероятность того, что двухлетний период активного продвижения развития ИИ со стороны администрации Трампа будет в той или иной степени свернут… Мы предполагаем, что резкое развитие искусственного интеллекта будет подвергаться тщательной проверке", - приводит агентство Рейтер мнение старшего аналитика Swissquote Bank Ипек Озкардеской (Ipek Ozkardeskaya). На этом фоне цена акций одних из крупнейших технологических компаний, таких как Nvidia, Microsoft, Alphabet и Meta* снижается на 8,8%, 3,7%, 3,2% и 6,1% соответственно.* Деятельность компании запрещена в России как экстремистская
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рынок, технологии, торги, сша, дональд трамп, dow jones, nvidia, microsoft, nasdaq composite
Рынок, Технологии, Торги, США, Дональд Трамп, Dow Jones, Nvidia, Microsoft, Nasdaq Composite
Фондовые рынки США снижаются на опасениях за развитие ИИ
Nasdaq Composite падает на 5% на опасениях за развитие ИИ-технологий
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США заметно снижаются в четверг, высокотехнологичный Nasdaq Composite падает сразу на 5% на фоне опасений относительно дальнейшего развития сферы искусственного интеллекта, следует из данных торгов и комментариев аналитика.
По состоянию на 19.09 мск промышленный индекс Dow Jones опускался на 2,45% - до 52 051,27 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite рос на 5% - до 24 450,38 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 3,27%, до 7437,3 пункта.
Инвесторы продолжают оценивать последствия промежуточных выборов в США, в результате которых, согласно предварительным результатам, республиканцы потеряли контроль над обеими палатами конгресса. По словам аналитиков, победа демократов вызывает опасения относительно дальнейшего развития ИИ-технологий, которое поощряется администрацией президента Дональда Трампа.
"Сейчас существует вероятность того, что двухлетний период активного продвижения развития ИИ со стороны администрации Трампа будет в той или иной степени свернут… Мы предполагаем, что резкое развитие искусственного интеллекта будет подвергаться тщательной проверке", - приводит агентство Рейтер мнение старшего аналитика Swissquote Bank Ипек Озкардеской (Ipek Ozkardeskaya).
На этом фоне цена акций одних из крупнейших технологических компаний, таких как Nvidia, Microsoft, Alphabet и Meta* снижается на 8,8%, 3,7%, 3,2% и 6,1% соответственно.
* Деятельность компании запрещена в России как экстремистская