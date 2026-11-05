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Фондовые рынки США снижаются на опасениях за развитие ИИ

Фондовые рынки США снижаются на опасениях за развитие ИИ - 05.11.2026, ПРАЙМ

Фондовые рынки США снижаются на опасениях за развитие ИИ

Основные фондовые индексы США заметно снижаются в четверг, высокотехнологичный Nasdaq Composite падает сразу на 5% на фоне опасений относительно дальнейшего... | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T19:28+0300

2026-11-05T19:28+0300

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США заметно снижаются в четверг, высокотехнологичный Nasdaq Composite падает сразу на 5% на фоне опасений относительно дальнейшего развития сферы искусственного интеллекта, следует из данных торгов и комментариев аналитика. По состоянию на 19.09 мск промышленный индекс Dow Jones опускался на 2,45% - до 52 051,27 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite рос на 5% - до 24 450,38 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 3,27%, до 7437,3 пункта. Инвесторы продолжают оценивать последствия промежуточных выборов в США, в результате которых, согласно предварительным результатам, республиканцы потеряли контроль над обеими палатами конгресса. По словам аналитиков, победа демократов вызывает опасения относительно дальнейшего развития ИИ-технологий, которое поощряется администрацией президента Дональда Трампа. "Сейчас существует вероятность того, что двухлетний период активного продвижения развития ИИ со стороны администрации Трампа будет в той или иной степени свернут… Мы предполагаем, что резкое развитие искусственного интеллекта будет подвергаться тщательной проверке", - приводит агентство Рейтер мнение старшего аналитика Swissquote Bank Ипек Озкардеской (Ipek Ozkardeskaya). На этом фоне цена акций одних из крупнейших технологических компаний, таких как Nvidia, Microsoft, Alphabet и Meta* снижается на 8,8%, 3,7%, 3,2% и 6,1% соответственно.* Деятельность компании запрещена в России как экстремистская

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рынок, технологии, торги, сша, дональд трамп, dow jones, nvidia, microsoft, nasdaq composite