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Рынок акций РФ снижается в четверг на фоне падения цен на нефть - 05.11.2026, ПРАЙМ
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Рынок акций РФ снижается в четверг на фоне падения цен на нефть
Рынок акций РФ снижается в четверг на фоне падения цен на нефть - 05.11.2026, ПРАЙМ
Рынок акций РФ снижается в четверг на фоне падения цен на нефть
Российский рынок акций снижается в четверг, приближаясь к отметке в 2400 пунктов по основному индексу, наибольшее давление на него исходит от сильно снизившихся | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T11:01+0300
2026-11-05T11:01+0300
рынок
торги
акции
сша
ближний восток
елена кожухова
мосбиржа
ик "велес капитал"
роснефть
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874936381.jpg?1793865664
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций снижается в четверг, приближаясь к отметке в 2400 пунктов по основному индексу, наибольшее давление на него исходит от сильно снизившихся цен на нефть, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков. Индекс Мосбиржи к 10.36 мск понижается на 0,71% относительно предыдущего закрытия - до 2 424,73 пункта. Январский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевеет на 0,73%, до 93,93 доллара за баррель, после сильного падения накануне, когда эта цена оказалась ниже 94 долларов впервые с 4 сентября. "В начале основной торговой сессии российский фондовый рынок настроен на развитие снижения и будет реагировать на более низкие цены на нефть, а также возможное усложнение ситуации после победы на выборах в США демократов", - комментирует Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". Так, в лидерах снижения капитализации - акции "Роснефти" (−4,17%), "Газпрома" (−3,51%), "Новатэка" (−3,05%), "Татнефти" (обыкновенные акции дешевеют на 2,97%, привилегированные - на 2,95%). В лидерах роста стоимости- акции ВК (+25,38%), ЮГК (+4,71%), "Полюса" (+4,19%), "Норникеля" (+3,89%), "Алросы" (+3,63%). "Сегодня полагаем, что индекс Мосбиржи будет пытаться удержать уровень 2400 пунктов. Главным фактором давления выступает заметное падение мировых цен на нефть Brent, которая продолжает отыгрывать снижение рисков эскалации на Ближнем Востоке и торгуется уже ниже 94 долларов за баррель", - заключает Екатерина Крылова из ПСБ.
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рынок, торги, акции, сша, ближний восток, елена кожухова, мосбиржа, ик "велес капитал", роснефть
Рынок, Торги, Акции, США, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Елена Кожухова, Мосбиржа, ИК "ВЕЛЕС Капитал", Роснефть
11:01 05.11.2026
 
Рынок акций РФ снижается в четверг на фоне падения цен на нефть

Мосбиржа: российский рынок акций снижается на фоне падения цен на нефть

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций снижается в четверг, приближаясь к отметке в 2400 пунктов по основному индексу, наибольшее давление на него исходит от сильно снизившихся цен на нефть, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков.
Индекс Мосбиржи к 10.36 мск понижается на 0,71% относительно предыдущего закрытия - до 2 424,73 пункта.
Январский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевеет на 0,73%, до 93,93 доллара за баррель, после сильного падения накануне, когда эта цена оказалась ниже 94 долларов впервые с 4 сентября.
"В начале основной торговой сессии российский фондовый рынок настроен на развитие снижения и будет реагировать на более низкие цены на нефть, а также возможное усложнение ситуации после победы на выборах в США демократов", - комментирует Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".
Так, в лидерах снижения капитализации - акции "Роснефти" (−4,17%), "Газпрома" (−3,51%), "Новатэка" (−3,05%), "Татнефти" (обыкновенные акции дешевеют на 2,97%, привилегированные - на 2,95%).
В лидерах роста стоимости- акции ВК (+25,38%), ЮГК (+4,71%), "Полюса" (+4,19%), "Норникеля" (+3,89%), "Алросы" (+3,63%).
"Сегодня полагаем, что индекс Мосбиржи будет пытаться удержать уровень 2400 пунктов. Главным фактором давления выступает заметное падение мировых цен на нефть Brent, которая продолжает отыгрывать снижение рисков эскалации на Ближнем Востоке и торгуется уже ниже 94 долларов за баррель", - заключает Екатерина Крылова из ПСБ.
 
РынокТоргиАкцииСШАБЛИЖНИЙ ВОСТОКЕлена КожуховаМосбиржаИК "ВЕЛЕС Капитал"Роснефть
 
 
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