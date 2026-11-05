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Рынок акций РФ снижается в четверг на фоне падения цен на нефть

Рынок акций РФ снижается в четверг на фоне падения цен на нефть - 05.11.2026, ПРАЙМ

Рынок акций РФ снижается в четверг на фоне падения цен на нефть

Российский рынок акций снижается в четверг, приближаясь к отметке в 2400 пунктов по основному индексу, наибольшее давление на него исходит от сильно снизившихся | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T11:01+0300

2026-11-05T11:01+0300

2026-11-05T11:01+0300

рынок

торги

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ближний восток

елена кожухова

мосбиржа

ик "велес капитал"

роснефть

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций снижается в четверг, приближаясь к отметке в 2400 пунктов по основному индексу, наибольшее давление на него исходит от сильно снизившихся цен на нефть, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков. Индекс Мосбиржи к 10.36 мск понижается на 0,71% относительно предыдущего закрытия - до 2 424,73 пункта. Январский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевеет на 0,73%, до 93,93 доллара за баррель, после сильного падения накануне, когда эта цена оказалась ниже 94 долларов впервые с 4 сентября. "В начале основной торговой сессии российский фондовый рынок настроен на развитие снижения и будет реагировать на более низкие цены на нефть, а также возможное усложнение ситуации после победы на выборах в США демократов", - комментирует Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". Так, в лидерах снижения капитализации - акции "Роснефти" (−4,17%), "Газпрома" (−3,51%), "Новатэка" (−3,05%), "Татнефти" (обыкновенные акции дешевеют на 2,97%, привилегированные - на 2,95%). В лидерах роста стоимости- акции ВК (+25,38%), ЮГК (+4,71%), "Полюса" (+4,19%), "Норникеля" (+3,89%), "Алросы" (+3,63%). "Сегодня полагаем, что индекс Мосбиржи будет пытаться удержать уровень 2400 пунктов. Главным фактором давления выступает заметное падение мировых цен на нефть Brent, которая продолжает отыгрывать снижение рисков эскалации на Ближнем Востоке и торгуется уже ниже 94 долларов за баррель", - заключает Екатерина Крылова из ПСБ.

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рынок, торги, акции, сша, ближний восток, елена кожухова, мосбиржа, ик "велес капитал", роснефть