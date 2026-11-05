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В Саратове ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов
В Саратове ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов - 05.11.2026, ПРАЙМ
В Саратове ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Саратова, сообщила Росавиация. | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T00:18+0300
2026-11-05T00:18+0300
2026-11-05T00:18+0300
бизнес
росавиация
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Саратова, сообщила Росавиация.
"Аэропорт Саратов ("Гагарин"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
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бизнес, росавиация
В Саратове ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов
В аэропорту Саратова ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Саратова, сообщила Росавиация.
"Аэропорт Саратов ("Гагарин"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.