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Путин: Сбербанк является лидером по развитию суверенных платформ ИИ

Путин: Сбербанк является лидером по развитию суверенных платформ ИИ - 05.11.2026, ПРАЙМ

Путин: Сбербанк является лидером по развитию суверенных платформ ИИ

"Сбер" является лидером по развитию суверенных платформ искусственного интеллекта в России, заявил президент РФ Владимир Путин. | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T17:14+0300

2026-11-05T17:14+0300

2026-11-05T17:21+0300

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сбербанк

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. "Сбер" является лидером по развитию суверенных платформ искусственного интеллекта в России, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства в четверг проводит совещание с членами федерального правительства в режиме видеоконференции."Сбер", безусловно, является одним из наших лидеров по развитию суверенных платформ искусственного интеллекта и по использованию, а это такое важное, я бы сказал, благородное направление оказания практической помощи людям", - сказал Путин."ГигаЧат" от "Сбера" помогал обрабатывать поступающие президенту вопросы в 2024 и 2025 годах. Нейросеть может анализировать обращения, рассортировывать их по темам и по приоритетам. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее выражал надежду, что с 2026 года ИИ сможет отправлять вопросы, поступающие на прямую линию, в нужные министерства и ведомства.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, технологии, россия, владимир путин, сбербанк