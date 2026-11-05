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Путин: Сбербанк является лидером по развитию суверенных платформ ИИ
Путин: Сбербанк является лидером по развитию суверенных платформ ИИ - 05.11.2026, ПРАЙМ
Путин: Сбербанк является лидером по развитию суверенных платформ ИИ
"Сбер" является лидером по развитию суверенных платформ искусственного интеллекта в России, заявил президент РФ Владимир Путин. | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T17:14+0300
2026-11-05T17:14+0300
2026-11-05T17:21+0300
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. "Сбер" является лидером по развитию суверенных платформ искусственного интеллекта в России, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства в четверг проводит совещание с членами федерального правительства в режиме видеоконференции."Сбер", безусловно, является одним из наших лидеров по развитию суверенных платформ искусственного интеллекта и по использованию, а это такое важное, я бы сказал, благородное направление оказания практической помощи людям", - сказал Путин."ГигаЧат" от "Сбера" помогал обрабатывать поступающие президенту вопросы в 2024 и 2025 годах. Нейросеть может анализировать обращения, рассортировывать их по темам и по приоритетам. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее выражал надежду, что с 2026 года ИИ сможет отправлять вопросы, поступающие на прямую линию, в нужные министерства и ведомства.
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ПРАЙМ
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банки, технологии, россия, владимир путин, сбербанк
Банки, Технологии, РОССИЯ, Владимир Путин, Сбербанк
Путин: Сбербанк является лидером по развитию суверенных платформ ИИ
Путин: Сбербанк является лидером по развитию суверенных платформ ИИ