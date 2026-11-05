Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин: Сбербанк является лидером по развитию суверенных платформ ИИ - 05.11.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261105/sberbank--874952533.html
Путин: Сбербанк является лидером по развитию суверенных платформ ИИ
Путин: Сбербанк является лидером по развитию суверенных платформ ИИ - 05.11.2026, ПРАЙМ
Путин: Сбербанк является лидером по развитию суверенных платформ ИИ
"Сбер" является лидером по развитию суверенных платформ искусственного интеллекта в России, заявил президент РФ Владимир Путин. | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T17:14+0300
2026-11-05T17:21+0300
банки
технологии
россия
владимир путин
сбербанк
https://img.cdn1prime.ru/img/83056/94/830569457_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7880a40c19c4921bbad09b9732c3f1aa.jpg
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. "Сбер" является лидером по развитию суверенных платформ искусственного интеллекта в России, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства в четверг проводит совещание с членами федерального правительства в режиме видеоконференции."Сбер", безусловно, является одним из наших лидеров по развитию суверенных платформ искусственного интеллекта и по использованию, а это такое важное, я бы сказал, благородное направление оказания практической помощи людям", - сказал Путин."ГигаЧат" от "Сбера" помогал обрабатывать поступающие президенту вопросы в 2024 и 2025 годах. Нейросеть может анализировать обращения, рассортировывать их по темам и по приоритетам. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее выражал надежду, что с 2026 года ИИ сможет отправлять вопросы, поступающие на прямую линию, в нужные министерства и ведомства.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://img.cdn1prime.ru/img/83056/94/830569457_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_44299914cc5c69ab6ad7e0d75aa82316.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
банки, технологии, россия, владимир путин, сбербанк
Банки, Технологии, РОССИЯ, Владимир Путин, Сбербанк
17:14 05.11.2026 (обновлено: 17:21 05.11.2026)
 
Путин: Сбербанк является лидером по развитию суверенных платформ ИИ

Путин: Сбербанк является лидером по развитию суверенных платформ ИИ

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкСбербанк
Сбербанк - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2026
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. "Сбер" является лидером по развитию суверенных платформ искусственного интеллекта в России, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в четверг проводит совещание с членами федерального правительства в режиме видеоконференции.
"Сбер", безусловно, является одним из наших лидеров по развитию суверенных платформ искусственного интеллекта и по использованию, а это такое важное, я бы сказал, благородное направление оказания практической помощи людям", - сказал Путин.
"ГигаЧат" от "Сбера" помогал обрабатывать поступающие президенту вопросы в 2024 и 2025 годах. Нейросеть может анализировать обращения, рассортировывать их по темам и по приоритетам. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее выражал надежду, что с 2026 года ИИ сможет отправлять вопросы, поступающие на прямую линию, в нужные министерства и ведомства.
 
БанкиТехнологииРОССИЯВладимир ПутинСбербанк
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала