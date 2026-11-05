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В Сбербанке спрогнозировали снижение объема выдачи семейной ипотеки

В Сбербанке спрогнозировали снижение объема выдачи семейной ипотеки - 05.11.2026, ПРАЙМ

В Сбербанке спрогнозировали снижение объема выдачи семейной ипотеки

Объем выдачи семейной ипотеки в четвертом квартале снизится по сравнению с третьим кварталом примерно на 18%, рассказал в интервью РИА Недвижимость заместитель... | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T08:02+0300

2026-11-05T08:02+0300

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МОСКВА, 5 ноя – ПРАЙМ. Объем выдачи семейной ипотеки в четвертом квартале снизится по сравнению с третьим кварталом примерно на 18%, рассказал в интервью РИА Недвижимость заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов. Он отметил, что с 1 октября семейная ипотека из инструмента стимулирования спроса на новостройки превратилась в адресный механизм поддержки семей, а в новостройках практически не осталось объектов, которые при минимальном первоначальном взносе можно купить без превышения лимитов. "С одной стороны, для многодетных семей, которые острее других нуждаются в расширении жилья, условия действительно улучшились: ставка осталась или даже снизилась, а лимиты выросли. С другой стороны, большая социальная направленность меры не может не отразиться на изменении структуры спроса. Доля программы "Семейная ипотека" в общих ипотечных выдачах уже снизилась с 70% в 2025 году до примерно 55% за девять месяцев 2026 года. После изменения условий ожидаем дальнейших сокращений выдач по льготной программе – где-то на 18%. Однако вес семейной ипотеки всегда будет значим, и каждой третьей выдачей по ипотеке будет именно она", – сказал Попов. Он также добавил, что, согласно прогнозу Сбербанка, в 35 российских регионах с небольшим объемом нового строительства объемы выдачи семейной ипотеки уменьшатся на 34%, в Москве, Санкт-Петербурге, Московской или Ленинградской областях – на 26%, а в остальных субъектах РФ – на 9%. "В целом же наш прогноз по ипотечным выдачам на новостройки по итогам 2026 года на текущий момент не меняется – 1,7-1,8 триллиона рублей. Эти ожидания мы заложили еще с июля 2026 года", – сказал банкир. С 1 октября процентная ставка по кредиту в рамках семейной ипотеки дифференцирована в зависимости от количества детей в семье: от 4 до 12% годовых для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и от 2 до 10% для остальных регионов. Кроме того, изменены максимальные суммы кредита для приобретения жилья. Полностью интервью с Анатолием Поповым читайте на сайте https://realty.ria.ru/ в 8.00 мск.

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