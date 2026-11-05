https://1prime.ru/20261105/sberbank-874931094.html

Сбербанк: каждый шестой проект находится в желтой зоне риска

Сбербанк: каждый шестой проект находится в желтой зоне риска - 05.11.2026, ПРАЙМ

Сбербанк: каждый шестой проект находится в желтой зоне риска

Каждый шестой проект по строительству многоквартирного жилья в портфеле Сбербанка находится в желтой зоне риска, где коэффициент покрытия долга (LLCR) равен... | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T08:11+0300

2026-11-05T08:11+0300

2026-11-05T08:11+0300

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анатолий попов

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МОСКВА, 5 ноя – ПРАЙМ. Каждый шестой проект по строительству многоквартирного жилья в портфеле Сбербанка находится в желтой зоне риска, где коэффициент покрытия долга (LLCR) равен 1,1, сообщил в интервью РИА Недвижимость заместитель председателя правления банка Анатолий Попов. "Мы систематически проводим стресс-тесты и вырабатываем индивидуальные стратегии для проектов и групп застройщиков с учетом фактических продаж и актуального макроэкономического сценария. Средний коэффициент покрытия долга по финансируемым нами проектам практически не изменился относительно уровня, который мы имели при одобрении этих проектов. Сейчас он 1,24 против 1,25, когда мы принимали решение по финансированию. При этом доля клиентов с LLCR ниже 1,1 увеличилась с 6% до 15,4%", – сказал он. По словам Попова, при LLCR на уровне 1,2-1,25 застройщики, как правило, имеют запас прочности на возможные изменения проекта, в том числе обусловленные удорожанием стоимости строительства и переносом сроков согласования документации. "Красная зона начинается, когда показатель меньше единицы. В этом случае однозначно понятно, что, когда дом будет достроен, а квартиры будут проданы, денежного потока не хватит для погашения кредита", – добавил он, уточнив, что такие ситуации редки. При коэффициенте покрытия долга в 1,1 проекты находятся в зоне особого внимания банка, отметил Попов. "Но это не значит, что компании в зоне риска. Речь идет о конкретных проектах в желтой зоне. И подавляющее большинство из них имеют "спонсорскую" поддержку других проектов своей девелоперской группы. Мы почти никогда не финансируем застройщиков, которые делают один проект. Новый девелопер без опыта с единственным проектом – это высокий индикатор риска", – подчеркнул топ-менеджер Сбербанка. Полностью интервью с Анатолием Поповым читайте на сайте https://realty.ria.ru/ в 8.00 мск.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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банки, финансы, анатолий попов, сбербанк