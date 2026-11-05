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Сбербанк: продажи первичного жилья упадут на 10-15% в 2026 году - 05.11.2026, ПРАЙМ
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Сбербанк: продажи первичного жилья упадут на 10-15% в 2026 году
Сбербанк: продажи первичного жилья упадут на 10-15% в 2026 году - 05.11.2026, ПРАЙМ
Сбербанк: продажи первичного жилья упадут на 10-15% в 2026 году
Объемы продаж первичного жилья по итогам 2026 года упадут относительно 2025 года на 10-15% и не восстановятся даже в следующем году, заявил в интервью РИА... | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T08:41+0300
2026-11-05T08:41+0300
недвижимость
бизнес
анатолий попов
сбербанк
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874931790.jpg?1793857301
МОСКВА, 5 ноя – ПРАЙМ. Объемы продаж первичного жилья по итогам 2026 года упадут относительно 2025 года на 10-15% и не восстановятся даже в следующем году, заявил в интервью РИА Недвижимость заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов. "В 2026 году ожидаем снижения количества проданных квартир в новостройках на 10-15% по сравнению с прошлым годом. А в 2027 году роста продаж не прогнозируем. В ответ на падение спроса девелоперы еще в 2025 году сократили запуски на 16%; восстановления в текущем году не ожидается", – сказал он. Попов отметил, что рынок жилья и индустрия строительства – неотъемлемая часть российской экономики и переживают те же процессы, что и она в целом. По мнению банкира, оживление инвестиционной активности в сфере жилищного строительства возможно только с 2028 года в случае смягчения макроэкономической политики. При этом, обратил внимание он, темпы прироста портфеля девелоперов жилой недвижимости в "Сбере" за девять месяцев 2026 года сократились относительно 2024 года в два раза – с 31 до 15%, почти до 8 триллионов рублей. "Сейчас основной вклад дают ранее открытые компаниям лимиты и утвержденные проекты, по которым идет реализация очередей", – пояснил Попов. Как указал зампред Сбербанка, покрытие проектного финансирования средствами на счетах эскроу в банке на 1 октября снизилось до 67% против 71% в 2024 и в 2025 годах, а на сами счета не поступило 15% средств по уже заключенным договорам долевого строительства из-за использования схем с рассрочками. Вместе с тем, отметил он, сама доля продаж с рассрочками в банке сократилась с пиковых 44% в конце 2024 года до 24% в третьем квартале 2026 года. "Мы считаем эту ситуацию контролируемой, а сам тренд – положительным", – уточнил Попов. Банкир также добавил, что за три квартала текущего года по проектному финансированию "Сбер" заключил 1323 сделки на 2,5 триллиона рублей (+30% по количеству и +37% по объему к 2025 году), а по бридж-кредитованию на приобретение площадок – 92 сделки на 200 миллиардов рублей (+26% по количеству и +86% по объему). Средневзвешенная ставка по проектному финансированию в Сбербанке составила 10,51%, что на 1,33 процентного пункта ниже, чем в 2025 году. Полностью интервью с Анатолием Поповым читайте на сайте https://realty.ria.ru/.
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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192
40
192
40
недвижимость, бизнес, анатолий попов, сбербанк
Недвижимость, Бизнес, Анатолий Попов, Сбербанк
08:41 05.11.2026
 
Сбербанк: продажи первичного жилья упадут на 10-15% в 2026 году

Зампред правления Сбербанка Попов: продажи первичного жилья в 2026 году упадут на 10-15%

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МОСКВА, 5 ноя – ПРАЙМ. Объемы продаж первичного жилья по итогам 2026 года упадут относительно 2025 года на 10-15% и не восстановятся даже в следующем году, заявил в интервью РИА Недвижимость заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.
"В 2026 году ожидаем снижения количества проданных квартир в новостройках на 10-15% по сравнению с прошлым годом. А в 2027 году роста продаж не прогнозируем. В ответ на падение спроса девелоперы еще в 2025 году сократили запуски на 16%; восстановления в текущем году не ожидается", – сказал он.
Попов отметил, что рынок жилья и индустрия строительства – неотъемлемая часть российской экономики и переживают те же процессы, что и она в целом. По мнению банкира, оживление инвестиционной активности в сфере жилищного строительства возможно только с 2028 года в случае смягчения макроэкономической политики.
При этом, обратил внимание он, темпы прироста портфеля девелоперов жилой недвижимости в "Сбере" за девять месяцев 2026 года сократились относительно 2024 года в два раза – с 31 до 15%, почти до 8 триллионов рублей. "Сейчас основной вклад дают ранее открытые компаниям лимиты и утвержденные проекты, по которым идет реализация очередей", – пояснил Попов.
Как указал зампред Сбербанка, покрытие проектного финансирования средствами на счетах эскроу в банке на 1 октября снизилось до 67% против 71% в 2024 и в 2025 годах, а на сами счета не поступило 15% средств по уже заключенным договорам долевого строительства из-за использования схем с рассрочками.
Вместе с тем, отметил он, сама доля продаж с рассрочками в банке сократилась с пиковых 44% в конце 2024 года до 24% в третьем квартале 2026 года. "Мы считаем эту ситуацию контролируемой, а сам тренд – положительным", – уточнил Попов.
Банкир также добавил, что за три квартала текущего года по проектному финансированию "Сбер" заключил 1323 сделки на 2,5 триллиона рублей (+30% по количеству и +37% по объему к 2025 году), а по бридж-кредитованию на приобретение площадок – 92 сделки на 200 миллиардов рублей (+26% по количеству и +86% по объему). Средневзвешенная ставка по проектному финансированию в Сбербанке составила 10,51%, что на 1,33 процентного пункта ниже, чем в 2025 году.
Полностью интервью с Анатолием Поповым читайте на сайте https://realty.ria.ru/.
 
НедвижимостьБизнесАнатолий ПоповСбербанк
 
 
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