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В Сбербанке рассказали о росте числа обращений от девелоперов жилья

В Сбербанке рассказали о росте числа обращений от девелоперов жилья - 05.11.2026, ПРАЙМ

В Сбербанке рассказали о росте числа обращений от девелоперов жилья

Количество обращений в Сбербанк от девелоперов жилья с просьбой о реструктуризации долга увеличилось по итогам трех кварталов 2026 года по сравнению с... | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T08:48+0300

2026-11-05T08:48+0300

2026-11-05T08:48+0300

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МОСКВА, 5 ноя – ПРАЙМ. Количество обращений в Сбербанк от девелоперов жилья с просьбой о реструктуризации долга увеличилось по итогам трех кварталов 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 47%, сообщил в интервью РИА Недвижимость заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов. "Основные причины – удорожание проектов и необходимость продления финансирования, в том числе из-за переноса сроков получения исходно-разрешительной документации или решения менеджмента подождать с выводом проекта на рынок. Ставки по бридж-кредитам сегодня довольно высоки. А в Москве появились новые требования к высокополигональным моделям при согласовании технико-экономических параметров и архитектуры, обновились нормативы обеспеченности машино-местами. Все это в совокупности снижает запас устойчивости проектов на 10%", – отметил он. При этом, указал Попов, общий объем просроченной задолженности у российских застройщиков в портфеле "Сбера" не превышает 1%, и это "штучные ситуации, которые нельзя назвать системным ростом". "Если параметры проекта меняются и возникает необходимость реструктуризации, мы вместе с девелопером ищем оптимальные решения. В целом при проектном финансировании и длительном жизненном цикле проекта какие-то изменения неизбежны, главное, чтобы застройщик шел навстречу банку-партнеру", – пояснил топ-менеджер Сбербанка. Он также уточнил, при если при реструктуризации кредита по проекту ухудшается коэффициент покрытия долга (LLCR) с оптимального уровня 1,2-1,25, то застройщику, как правило, предлагается оформить регресс (право взыскания задолженности с других активов) на так называемый проект-спонсор – ЖК в более высокой стадии готовности или по которому есть свободный денежный поток. Полностью интервью с Анатолием Поповым читайте на сайте https://realty.ria.ru/ в 8.00 мск.

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недвижимость, финансы, бизнес, москва, анатолий попов, сбербанк