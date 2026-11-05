https://1prime.ru/20261105/sberbank-874932839.html
В Сбербанке рассказали о росте числа обращений от девелоперов жилья
В Сбербанке рассказали о росте числа обращений от девелоперов жилья - 05.11.2026, ПРАЙМ
В Сбербанке рассказали о росте числа обращений от девелоперов жилья
Количество обращений в Сбербанк от девелоперов жилья с просьбой о реструктуризации долга увеличилось по итогам трех кварталов 2026 года по сравнению с... | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T08:48+0300
2026-11-05T08:48+0300
2026-11-05T08:48+0300
недвижимость
финансы
бизнес
москва
анатолий попов
сбербанк
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874932839.jpg?1793857733
МОСКВА, 5 ноя – ПРАЙМ. Количество обращений в Сбербанк от девелоперов жилья с просьбой о реструктуризации долга увеличилось по итогам трех кварталов 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 47%, сообщил в интервью РИА Недвижимость заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов. "Основные причины – удорожание проектов и необходимость продления финансирования, в том числе из-за переноса сроков получения исходно-разрешительной документации или решения менеджмента подождать с выводом проекта на рынок. Ставки по бридж-кредитам сегодня довольно высоки. А в Москве появились новые требования к высокополигональным моделям при согласовании технико-экономических параметров и архитектуры, обновились нормативы обеспеченности машино-местами. Все это в совокупности снижает запас устойчивости проектов на 10%", – отметил он. При этом, указал Попов, общий объем просроченной задолженности у российских застройщиков в портфеле "Сбера" не превышает 1%, и это "штучные ситуации, которые нельзя назвать системным ростом". "Если параметры проекта меняются и возникает необходимость реструктуризации, мы вместе с девелопером ищем оптимальные решения. В целом при проектном финансировании и длительном жизненном цикле проекта какие-то изменения неизбежны, главное, чтобы застройщик шел навстречу банку-партнеру", – пояснил топ-менеджер Сбербанка. Он также уточнил, при если при реструктуризации кредита по проекту ухудшается коэффициент покрытия долга (LLCR) с оптимального уровня 1,2-1,25, то застройщику, как правило, предлагается оформить регресс (право взыскания задолженности с других активов) на так называемый проект-спонсор – ЖК в более высокой стадии готовности или по которому есть свободный денежный поток. Полностью интервью с Анатолием Поповым читайте на сайте https://realty.ria.ru/ в 8.00 мск.
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
недвижимость, финансы, бизнес, москва, анатолий попов, сбербанк
Недвижимость, Финансы, Бизнес, МОСКВА, Анатолий Попов, Сбербанк
В Сбербанке рассказали о росте числа обращений от девелоперов жилья
Зампред правления Сбербанка Попов: число обращений в банк к девелоперам выросло на 47%
МОСКВА, 5 ноя – ПРАЙМ. Количество обращений в Сбербанк от девелоперов жилья с просьбой о реструктуризации долга увеличилось по итогам трех кварталов 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 47%, сообщил в интервью РИА Недвижимость заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.
"Основные причины – удорожание проектов и необходимость продления финансирования, в том числе из-за переноса сроков получения исходно-разрешительной документации или решения менеджмента подождать с выводом проекта на рынок. Ставки по бридж-кредитам сегодня довольно высоки. А в Москве
появились новые требования к высокополигональным моделям при согласовании технико-экономических параметров и архитектуры, обновились нормативы обеспеченности машино-местами. Все это в совокупности снижает запас устойчивости проектов на 10%", – отметил он.
При этом, указал Попов
, общий объем просроченной задолженности у российских застройщиков в портфеле "Сбера" не превышает 1%, и это "штучные ситуации, которые нельзя назвать системным ростом".
"Если параметры проекта меняются и возникает необходимость реструктуризации, мы вместе с девелопером ищем оптимальные решения. В целом при проектном финансировании и длительном жизненном цикле проекта какие-то изменения неизбежны, главное, чтобы застройщик шел навстречу банку-партнеру", – пояснил топ-менеджер Сбербанка
.
Он также уточнил, при если при реструктуризации кредита по проекту ухудшается коэффициент покрытия долга (LLCR) с оптимального уровня 1,2-1,25, то застройщику, как правило, предлагается оформить регресс (право взыскания задолженности с других активов) на так называемый проект-спонсор – ЖК в более высокой стадии готовности или по которому есть свободный денежный поток.
Полностью интервью с Анатолием Поповым читайте на сайте https://realty.ria.ru/ в 8.00 мск.