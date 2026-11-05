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Сбербанк увеличил объем сделок на финансирование коммерческой недвижимости

Сбербанк увеличил объем сделок на финансирование коммерческой недвижимости - 05.11.2026, ПРАЙМ

Сбербанк увеличил объем сделок на финансирование коммерческой недвижимости

Объем заключенных сделок на финансирование коммерческой недвижимости в Сбербанке по итогам трех кварталов 2026 года вырос по сравнению с аналогичным периодом... | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T09:30+0300

2026-11-05T09:30+0300

2026-11-05T09:30+0300

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МОСКВА, 5 ноя – ПРАЙМ. Объем заключенных сделок на финансирование коммерческой недвижимости в Сбербанке по итогам трех кварталов 2026 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем в два раза – с 112,6 до 253,4 миллиарда рублей, рассказал в интервью РИА Недвижимость заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов. Число сделок увеличилось в полтора раза – до 70, уточнил он. При этом наибольший объем в структуре выдач пришелся на торговую недвижимость – 25 сделок на 150,9 миллиарда рублей против четырех сделок на 20,5 миллиарда рублей годом ранее. В сегменте офисов "Сбер" заключил 19 сделок на 77,7 миллиарда рублей (в 2025 году – пять сделок на 23,6 миллиарда рублей), в сегменте складов – 19 сделок на 12,9 миллиарда рублей (в 2025 году – шесть сделок на 18 миллиардов рублей), в сегменте гостиниц – семь сделок на 11,9 миллиарда рублей (в 2025 году – 32 сделки на 50,5 миллиарда рублей). "Важно учитывать, что более 100 миллиардов рублей в торговом сегменте составляют сделки по сохранению действующего портфеля по готовым торговым центрам. Значительная часть роста объемов выдач связана с перераспределением существующего кредитного портфеля, а не исключительно с финансированием новых проектов. При этом офисная недвижимость демонстрирует уверенную положительную динамику, в складском сегменте растет количество сделок при снижении их совокупного объема", – отметил Попов. Полностью интервью с Анатолием Поповым читайте на сайте https://realty.ria.ru/.

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финансы, банки, недвижимость, анатолий попов, сбербанк