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ВТБ: накопительные счета станут основой сбережений россиян к концу года

ВТБ: накопительные счета станут основой сбережений россиян к концу года - 05.11.2026, ПРАЙМ

ВТБ: накопительные счета станут основой сбережений россиян к концу года

Совокупные средств на накопительных счетах в российских банках к концу этого года превысят 11 триллионов рублей, и именно они станут основой сбережений граждан, | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T10:15+0300

2026-11-05T10:15+0300

2026-11-05T10:15+0300

финансы

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Совокупные средств на накопительных счетах в российских банках к концу этого года превысят 11 триллионов рублей, и именно они станут основой сбережений граждан, говорится в сообщении пресс-службы ВТБ. "По оценке ВТБ, объем средств на накопительных счетах в российских банках к концу этого года превысит 11 триллионов рублей", - говорится в сообщении. И именно накопительные счета станут ключевым драйвером рынка сбережений: по итогам первых трех кварталов года они обеспечили более 90% всего прироста средств граждан в банках, считают в ВТБ. Накопительные счета решают две задачи клиента — дают доходность и оставляют средства доступными, приводятся в сообщении слова заместителя руководителя блока розничного бизнеса ВТБ Романа Шаехова. Отмечается, что ВТБ остается одним из ключевых игроков на рынке накопительных счетов. По итогам октября их портфель в банке превысил 2 триллиона рублей. Прирост за месяц составил более 100 миллиардов рублей. "В конце года ожидаем дальнейшего прироста за счет перетока средств из срочных вкладов и текущих счетов: клиенты все чаще разделяют сбережения на долгосрочную и ликвидную части. По нашей оценке, в ноябре-декабре рынок увеличится более чем на 600 миллиардов рублей, что вдвое больше динамики в конце прошлого года", – отметил также Шаехов. По оценке ВТБ, объем привлеченных средств в российских банках по итогам года достигнет 71 триллиона рублей.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, банки, россия, втб