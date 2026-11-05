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Названа самая многодетная семья в России в 2026 году
Названа самая многодетная семья в России в 2026 году - 05.11.2026, ПРАЙМ
Названа самая многодетная семья в России в 2026 году
Самая многодетная семья в России, оформившая ипотеку на покупку квартиры в 2026 году, имеет семерых детей, при этом наибольшая доля заявок на получение жилищных | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T05:25+0300
2026-11-05T05:25+0300
2026-11-05T05:25+0300
недвижимость
бизнес
общество
брянск
нижний новгород
сургут
дом.рф
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Самая многодетная семья в России, оформившая ипотеку на покупку квартиры в 2026 году, имеет семерых детей, при этом наибольшая доля заявок на получение жилищных кредитов приходится на семьи с одним и двумя детьми, рассказала РИА Недвижимость замруководителя ипотечного департамента компании "Этажи" Татьяна Решетникова.
"Самая многочисленная категория в 2026 году – это семьи с двумя детьми (43%), на втором месте – с одним ребенком (36,3%), на третьем – с тремя детьми (14,7%), далее – четырьмя (4%) и с пятью (1,3%). Доля же заявок на ипотеку от семей с десятью и более детьми не превышает 0,3%", – отметила она.
По данным Решетниковой, заявки на ипотеку от семей с десятью и более детьми в октябре поступали из Брянска, Нижнего Новгорода и Сургута. Но в большинстве случаев они не смогли получить кредит из-за слишком высокой финансовой нагрузки на семью.
Самой многодетной семьей, которой банк согласовал ипотеку, в 2026 году, по словам Решетниковой, была семья с семью детьми из города Мариинска в Кемеровской области.
В банке "Дом.РФ" самым многодетным заемщиком в 2026 году стал родитель шестерых детей из Московской области, который взял в семейную ипотеку двухкомнатную квартиру, такое же количество детей было и у заемщика Абсолют-банка, который оформил семейную ипотеку на квартиру в Казани, рассказали представители этих кредитных организаций.
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недвижимость, бизнес, общество , брянск, нижний новгород, сургут, дом.рф
Недвижимость, Бизнес, Общество , БРЯНСК, НИЖНИЙ НОВГОРОД, СУРГУТ, Дом.РФ
Названа самая многодетная семья в России в 2026 году
"Этажи": самая многодетная семья в России в 2026 году имеет семерых детей
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Самая многодетная семья в России, оформившая ипотеку на покупку квартиры в 2026 году, имеет семерых детей, при этом наибольшая доля заявок на получение жилищных кредитов приходится на семьи с одним и двумя детьми, рассказала РИА Недвижимость замруководителя ипотечного департамента компании "Этажи" Татьяна Решетникова.
"Самая многочисленная категория в 2026 году – это семьи с двумя детьми (43%), на втором месте – с одним ребенком (36,3%), на третьем – с тремя детьми (14,7%), далее – четырьмя (4%) и с пятью (1,3%). Доля же заявок на ипотеку от семей с десятью и более детьми не превышает 0,3%", – отметила она.
По данным Решетниковой, заявки на ипотеку от семей с десятью и более детьми в октябре поступали из Брянска, Нижнего Новгорода и Сургута. Но в большинстве случаев они не смогли получить кредит из-за слишком высокой финансовой нагрузки на семью.
Самой многодетной семьей, которой банк согласовал ипотеку, в 2026 году, по словам Решетниковой, была семья с семью детьми из города Мариинска в Кемеровской области.
В банке "Дом.РФ" самым многодетным заемщиком в 2026 году стал родитель шестерых детей из Московской области, который взял в семейную ипотеку двухкомнатную квартиру, такое же количество детей было и у заемщика Абсолют-банка, который оформил семейную ипотеку на квартиру в Казани, рассказали представители этих кредитных организаций.