https://1prime.ru/20261105/serbiya-874932326.html

В Сербии призвали заключить долгосрочный договор на поставки газа из России

В Сербии призвали заключить долгосрочный договор на поставки газа из России - 05.11.2026, ПРАЙМ

В Сербии призвали заключить долгосрочный договор на поставки газа из России

Представители победившего на парламентских выборах в Сербии движения "Студенческий список" призвали заключить долгосрочный договор на поставки газа из России... | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T08:47+0300

2026-11-05T08:47+0300

2026-11-05T08:47+0300

газ

россия

сербия

азербайджан

болгария

србиягаз

газпром

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БЕЛГРАД, 5 ноя – ПРАЙМ. Представители победившего на парламентских выборах в Сербии движения "Студенческий список" призвали заключить долгосрочный договор на поставки газа из России для обеспечения надежного снабжения, передает корреспондент РИА Новости. "Краткосрочные продления не обеспечивают предсказуемости для государства, хозяйства и энергетической системы... Целью должно быть долгосрочное и стабильное решение, необходимо обеспечить многолетний договор, как был предыдущий, на три года, с ясно определенными объемами, ценами, динамикой поставок и гибкостью на случай перебоев снабжения", - заявил кандидат в депутаты, профессор горно-геологического факультета Деян Радивоевич на пресс-конференции в среду. Нынешний трехмесячный контракт на поставки природного газа между "Газпромом" и "Србиягаз" истекает 31 декабря. Согласно договору, РФ до конца 2026 года поставит Сербии до 2,6 миллиарда кубометров газа, что составляет 90% потребностей страны. Радивоевич добавил, что вести переговоры с российской стороной должны минэнерго и госкомпания "Србиягаз" под руководством правительства Сербии. Он также отметил необходимость диверсификации поставок газа, подключения Сербии к поставкам из Азербайджана, Болгарии, Греции, Румынии, Венгрии и строительства соединительных газопроводов. Исполняющая обязанности президента Ана Брнабич ранее призвала "Студенческий список" начать формировать новые органы власти и напомнила, что по закону до 27 ноября необходимо назначить дату выборов президента, которые должны состояться не позднее 27 декабря.

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газ, россия, сербия, азербайджан, болгария, србиягаз, газпром