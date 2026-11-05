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Причины разгерметизации газопровода в Кузбассе выясняются, заявил Середюк
Причины разгерметизации газопровода в Кузбассе выясняются, заявил Середюк - 05.11.2026, ПРАЙМ
Причины разгерметизации газопровода в Кузбассе выясняются, заявил Середюк
Причины разгерметизации газопровода в Кузбассе выясняются, сообщил губернатор региона Илья Середюк. | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T17:54+0300
2026-11-05T17:54+0300
2026-11-05T17:54+0300
газ
кузбасс
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874954257.jpg?1793890448
КЕМЕРОВО, 5 ноя – ПРАЙМ. Причины разгерметизации газопровода в Кузбассе выясняются, сообщил губернатор региона Илья Середюк.
Ранее в четверг Середюк сообщил, что на магистральном газопроводе в Топкинском районе произошла разгерметизация. Региональный центр медицины катастроф сообщил РИА Новости, что по предварительным данным, пострадавших нет. Позже глава региона сообщил, что пламя погасили. На кемеровское предприятие "Азот" после разгерметизации газопровода ограничили подачу газа.
Специалисты подключили на газопроводе резервные нитки и выравнивают давление.
"Причины разгерметизации выясняются", – написал глава региона в своем канале на платформе "Макс".
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газ, кузбасс
Причины разгерметизации газопровода в Кузбассе выясняются, заявил Середюк
Глава Кузбасса Середюк: причины разгерметизации газопровода выясняются
КЕМЕРОВО, 5 ноя – ПРАЙМ. Причины разгерметизации газопровода в Кузбассе выясняются, сообщил губернатор региона Илья Середюк.
Ранее в четверг Середюк сообщил, что на магистральном газопроводе в Топкинском районе произошла разгерметизация. Региональный центр медицины катастроф сообщил РИА Новости, что по предварительным данным, пострадавших нет. Позже глава региона сообщил, что пламя погасили. На кемеровское предприятие "Азот" после разгерметизации газопровода ограничили подачу газа.
Специалисты подключили на газопроводе резервные нитки и выравнивают давление.
"Причины разгерметизации выясняются", – написал глава региона в своем канале на платформе "Макс".