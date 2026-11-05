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Причины разгерметизации газопровода в Кузбассе выясняются, заявил Середюк

Причины разгерметизации газопровода в Кузбассе выясняются, заявил Середюк - 05.11.2026, ПРАЙМ

Причины разгерметизации газопровода в Кузбассе выясняются, заявил Середюк

Причины разгерметизации газопровода в Кузбассе выясняются, сообщил губернатор региона Илья Середюк. | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T17:54+0300

2026-11-05T17:54+0300

2026-11-05T17:54+0300

газ

кузбасс

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КЕМЕРОВО, 5 ноя – ПРАЙМ. Причины разгерметизации газопровода в Кузбассе выясняются, сообщил губернатор региона Илья Середюк. Ранее в четверг Середюк сообщил, что на магистральном газопроводе в Топкинском районе произошла разгерметизация. Региональный центр медицины катастроф сообщил РИА Новости, что по предварительным данным, пострадавших нет. Позже глава региона сообщил, что пламя погасили. На кемеровское предприятие "Азот" после разгерметизации газопровода ограничили подачу газа. Специалисты подключили на газопроводе резервные нитки и выравнивают давление. "Причины разгерметизации выясняются", – написал глава региона в своем канале на платформе "Макс".

кузбасс

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газ, кузбасс