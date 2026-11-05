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На магистральном газопроводе в Кузбассе произошла разгерметизация

На магистральном газопроводе в Кузбассе произошла разгерметизация - 05.11.2026, ПРАЙМ

На магистральном газопроводе в Кузбассе произошла разгерметизация

Разгерметизация произошла на магистральном газопроводе в Кузбассе, на месте работают специалисты, сообщил губернатор региона Илья Середюк. | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T16:37+0300

2026-11-05T16:37+0300

2026-11-05T16:37+0300

газ

кузбасс

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КЕМЕРОВО, 5 ноя – ПРАЙМ. Разгерметизация произошла на магистральном газопроводе в Кузбассе, на месте работают специалисты, сообщил губернатор региона Илья Середюк. "Уважаемые кузбассовцы! На магистральном газопроводе в Топкинском муниципальном округе произошла разгерметизация. На месте уже работают специалисты", – написал Середюк в своем канаде на платформе "Макс".

кузбасс

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газ, кузбасс