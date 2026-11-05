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В Кузбассе погасили пламя на газопроводе

В Кузбассе погасили пламя на газопроводе - 05.11.2026, ПРАЙМ

В Кузбассе погасили пламя на газопроводе

Пламя на газопроводе в Кузбассе, где произошла разгерметизация, погасили, сообщил губернатор региона Илья Середюк. | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T16:44+0300

2026-11-05T16:44+0300

2026-11-05T16:44+0300

газ

кузбасс

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КЕМЕРОВО, 5 ноя – ПРАЙМ. Пламя на газопроводе в Кузбассе, где произошла разгерметизация, погасили, сообщил губернатор региона Илья Середюк. В четверг Середюк сообщил, что на магистральном газопроводе в Топкинском районе произошла разгерметизация. Региональный центр медицины катастроф сообщил РИА Новости, что по предварительным данным, пострадавших нет. "Пламя на газопроводе погасили. Штаб по ликвидации поручил возглавить своему заместителю Леониду Старосвету. Он работает на месте", – написал Середюк в своем канале на платформе "Макс".

кузбасс

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газ, кузбасс