https://1prime.ru/20261105/seredyuk-874951240.html
В Кузбассе погасили пламя на газопроводе
В Кузбассе погасили пламя на газопроводе - 05.11.2026, ПРАЙМ
В Кузбассе погасили пламя на газопроводе
Пламя на газопроводе в Кузбассе, где произошла разгерметизация, погасили, сообщил губернатор региона Илья Середюк. | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T16:44+0300
2026-11-05T16:44+0300
2026-11-05T16:44+0300
газ
кузбасс
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874951240.jpg?1793886282
КЕМЕРОВО, 5 ноя – ПРАЙМ. Пламя на газопроводе в Кузбассе, где произошла разгерметизация, погасили, сообщил губернатор региона Илья Середюк. В четверг Середюк сообщил, что на магистральном газопроводе в Топкинском районе произошла разгерметизация. Региональный центр медицины катастроф сообщил РИА Новости, что по предварительным данным, пострадавших нет. "Пламя на газопроводе погасили. Штаб по ликвидации поручил возглавить своему заместителю Леониду Старосвету. Он работает на месте", – написал Середюк в своем канале на платформе "Макс".
кузбасс
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, кузбасс
В Кузбассе погасили пламя на газопроводе
Середюк: пламя на газопроводе в Кузбассе, где произошла разгерметизация, погасили
КЕМЕРОВО, 5 ноя – ПРАЙМ. Пламя на газопроводе в Кузбассе, где произошла разгерметизация, погасили, сообщил губернатор региона Илья Середюк.
В четверг Середюк сообщил, что на магистральном газопроводе в Топкинском районе произошла разгерметизация. Региональный центр медицины катастроф сообщил РИА Новости, что по предварительным данным, пострадавших нет.
"Пламя на газопроводе погасили. Штаб по ликвидации поручил возглавить своему заместителю Леониду Старосвету. Он работает на месте", – написал Середюк в своем канале на платформе "Макс".