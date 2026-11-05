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В Кузбассе подключили резервные нитки газопровода после разгерметизации
В Кузбассе подключили резервные нитки газопровода после разгерметизации - 05.11.2026, ПРАЙМ
В Кузбассе подключили резервные нитки газопровода после разгерметизации
Специалисты подключили резервные нитки газопровода в Кузбассе, где произошла разгерметизация, давление выравнивается, сообщил губернатор региона Илья Середюк. | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T17:13+0300
2026-11-05T17:13+0300
2026-11-05T17:13+0300
газ
кузбасс
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КЕМЕРОВО, 5 ноя – ПРАЙМ. Специалисты подключили резервные нитки газопровода в Кузбассе, где произошла разгерметизация, давление выравнивается, сообщил губернатор региона Илья Середюк. Ранее в четверг Середюк сообщил, что на магистральном газопроводе в Топкинском районе произошла разгерметизация. Региональный центр медицины катастроф сообщил РИА Новости, что по предварительным данным, пострадавших нет. Позже глава региона сообщил, что пламя погасили. "Позаботились о частных потребителях газа. Никаких отключений не планируется. Специалисты уже подключили резервные нитки и выравнивают давление. Системы отопления будут работать в штатном режиме", – написал глава региона в своем канале на платформе "Макс".
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газ, кузбасс
В Кузбассе подключили резервные нитки газопровода после разгерметизации
Середюк: в Кузбассе подключили резервные нитки газопровода после разгерметизации
КЕМЕРОВО, 5 ноя – ПРАЙМ. Специалисты подключили резервные нитки газопровода в Кузбассе, где произошла разгерметизация, давление выравнивается, сообщил губернатор региона Илья Середюк.
Ранее в четверг Середюк сообщил, что на магистральном газопроводе в Топкинском районе произошла разгерметизация. Региональный центр медицины катастроф сообщил РИА Новости, что по предварительным данным, пострадавших нет. Позже глава региона сообщил, что пламя погасили.
"Позаботились о частных потребителях газа. Никаких отключений не планируется. Специалисты уже подключили резервные нитки и выравнивают давление. Системы отопления будут работать в штатном режиме", – написал глава региона в своем канале на платформе "Макс".