https://1prime.ru/20261105/seredyuk-874952448.html

В Кузбассе подключили резервные нитки газопровода после разгерметизации

В Кузбассе подключили резервные нитки газопровода после разгерметизации - 05.11.2026, ПРАЙМ

В Кузбассе подключили резервные нитки газопровода после разгерметизации

Специалисты подключили резервные нитки газопровода в Кузбассе, где произошла разгерметизация, давление выравнивается, сообщил губернатор региона Илья Середюк. | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T17:13+0300

2026-11-05T17:13+0300

2026-11-05T17:13+0300

газ

кузбасс

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874952448.jpg?1793888009

КЕМЕРОВО, 5 ноя – ПРАЙМ. Специалисты подключили резервные нитки газопровода в Кузбассе, где произошла разгерметизация, давление выравнивается, сообщил губернатор региона Илья Середюк. Ранее в четверг Середюк сообщил, что на магистральном газопроводе в Топкинском районе произошла разгерметизация. Региональный центр медицины катастроф сообщил РИА Новости, что по предварительным данным, пострадавших нет. Позже глава региона сообщил, что пламя погасили. "Позаботились о частных потребителях газа. Никаких отключений не планируется. Специалисты уже подключили резервные нитки и выравнивают давление. Системы отопления будут работать в штатном режиме", – написал глава региона в своем канале на платформе "Макс".

кузбасс

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, кузбасс