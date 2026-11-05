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Росавиация выдала сертификат создателю самолета "Танго"

Росавиация выдала сертификат создателю самолета "Танго" - 05.11.2026, ПРАЙМ

Росавиация выдала сертификат создателю самолета "Танго"

Росавиация выдала сертификат разработчика авиатехники компании Spectra Aircraft (ООО "Проект Виктори", входит в S7 Group) - создателю самолета "Танго", сообщило | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T19:34+0300

2026-11-05T19:34+0300

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Росавиация выдала сертификат разработчика авиатехники компании Spectra Aircraft (ООО "Проект Виктори", входит в S7 Group) - создателю самолета "Танго", сообщило ведомство. "Компания Spectra Aircraft (ООО "Проект Виктори", входит в S7 Group) — создатель легкомоторного самолета "Танго" — получила сертификат разработчика авиационной техники. Документ гендиректору Spectra Aircraft Ирине Макаренко вручил замруководителя Росавиации Артем Кореняко", - говорится в сообщении. Сертификат охватывает разработку и модификацию легких самолетов вместимостью не более девяти пассажиров и максимальной взлетной массой не более 5700 килограммов, предназначенных для неакробатического применения. В процессе сертификации специалисты управления сертификации авиационной техники Росавиации и подведомственного агентству Авиарегистра России оценили документы и провели выездную проверку конструкторского бюро компании в Москве и Ступинском районе Подмосковья, рассказали в агентстве. "Для развития технологического суверенитета российского воздушного транспорта крайне важна отечественная "летающая парта", с помощью которой в нашей стране будут готовить гражданских пилотов", — прокомментировал Кореняко, его слова приводятся в пресс-релизе. "Теперь компании предстоит получить сертификат типа на "Танго" и сертифицировать его производство. Росавиация и ее подведомственные организации традиционно готовы помогать в решении и этих ключевых задач", - добавил он. Сейчас "Танго" выполняют программу инженерных испытаний, суммарный налет экспериментальных самолетов превысил 100 часов. В ходе конструкторских наземных и летных испытаний специалисты проверяют характеристики самолета и работу его систем. Следующим этапом станут сертификационные испытания — сначала наземные, затем летные. "Танго" — легкомоторный учебно-тренировочный самолет производства компании Spectra Aircraft (входит в S7). В 2026 году планируется начать его сертификационные испытания с отечественным двигателем, а поставки серийных воздушных судов учебным заведениям запланированы на 2027 год. Ориентировочная цена самолета – 100 миллионов рублей. Выпуск налаживается на собственной технической базе Spectra Aircraft в подмосковном Торбеево.

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