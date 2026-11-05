Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Росавиация выдала сертификат создателю самолета "Танго" - 05.11.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261105/sertifikat-874959328.html
Росавиация выдала сертификат создателю самолета "Танго"
Росавиация выдала сертификат создателю самолета "Танго" - 05.11.2026, ПРАЙМ
Росавиация выдала сертификат создателю самолета "Танго"
Росавиация выдала сертификат разработчика авиатехники компании Spectra Aircraft (ООО "Проект Виктори", входит в S7 Group) - создателю самолета "Танго", сообщило | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T19:34+0300
2026-11-05T19:35+0300
бизнес
технологии
россия
москва
московская область
подмосковье
росавиация
s7
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874959328.jpg?1793896532
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Росавиация выдала сертификат разработчика авиатехники компании Spectra Aircraft (ООО "Проект Виктори", входит в S7 Group) - создателю самолета "Танго", сообщило ведомство. "Компания Spectra Aircraft (ООО "Проект Виктори", входит в S7 Group) — создатель легкомоторного самолета "Танго" — получила сертификат разработчика авиационной техники. Документ гендиректору Spectra Aircraft Ирине Макаренко вручил замруководителя Росавиации Артем Кореняко", - говорится в сообщении. Сертификат охватывает разработку и модификацию легких самолетов вместимостью не более девяти пассажиров и максимальной взлетной массой не более 5700 килограммов, предназначенных для неакробатического применения. В процессе сертификации специалисты управления сертификации авиационной техники Росавиации и подведомственного агентству Авиарегистра России оценили документы и провели выездную проверку конструкторского бюро компании в Москве и Ступинском районе Подмосковья, рассказали в агентстве. "Для развития технологического суверенитета российского воздушного транспорта крайне важна отечественная "летающая парта", с помощью которой в нашей стране будут готовить гражданских пилотов", — прокомментировал Кореняко, его слова приводятся в пресс-релизе. "Теперь компании предстоит получить сертификат типа на "Танго" и сертифицировать его производство. Росавиация и ее подведомственные организации традиционно готовы помогать в решении и этих ключевых задач", - добавил он. Сейчас "Танго" выполняют программу инженерных испытаний, суммарный налет экспериментальных самолетов превысил 100 часов. В ходе конструкторских наземных и летных испытаний специалисты проверяют характеристики самолета и работу его систем. Следующим этапом станут сертификационные испытания — сначала наземные, затем летные. "Танго" — легкомоторный учебно-тренировочный самолет производства компании Spectra Aircraft (входит в S7). В 2026 году планируется начать его сертификационные испытания с отечественным двигателем, а поставки серийных воздушных судов учебным заведениям запланированы на 2027 год. Ориентировочная цена самолета – 100 миллионов рублей. Выпуск налаживается на собственной технической базе Spectra Aircraft в подмосковном Торбеево.
москва
московская область
подмосковье
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, технологии, россия, москва, московская область, подмосковье, росавиация, s7
Бизнес, Технологии, РОССИЯ, МОСКВА, Московская область, ПОДМОСКОВЬЕ, Росавиация, S7
19:34 05.11.2026 (обновлено: 19:35 05.11.2026)
 
Росавиация выдала сертификат создателю самолета "Танго"

Росавиация выдала сертификат разработчика авиатехники компании Spectra Aircraft

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Росавиация выдала сертификат разработчика авиатехники компании Spectra Aircraft (ООО "Проект Виктори", входит в S7 Group) - создателю самолета "Танго", сообщило ведомство.
"Компания Spectra Aircraft (ООО "Проект Виктори", входит в S7 Group) — создатель легкомоторного самолета "Танго" — получила сертификат разработчика авиационной техники. Документ гендиректору Spectra Aircraft Ирине Макаренко вручил замруководителя Росавиации Артем Кореняко", - говорится в сообщении.
Сертификат охватывает разработку и модификацию легких самолетов вместимостью не более девяти пассажиров и максимальной взлетной массой не более 5700 килограммов, предназначенных для неакробатического применения.
В процессе сертификации специалисты управления сертификации авиационной техники Росавиации и подведомственного агентству Авиарегистра России оценили документы и провели выездную проверку конструкторского бюро компании в Москве и Ступинском районе Подмосковья, рассказали в агентстве.
"Для развития технологического суверенитета российского воздушного транспорта крайне важна отечественная "летающая парта", с помощью которой в нашей стране будут готовить гражданских пилотов", — прокомментировал Кореняко, его слова приводятся в пресс-релизе.
"Теперь компании предстоит получить сертификат типа на "Танго" и сертифицировать его производство. Росавиация и ее подведомственные организации традиционно готовы помогать в решении и этих ключевых задач", - добавил он.
Сейчас "Танго" выполняют программу инженерных испытаний, суммарный налет экспериментальных самолетов превысил 100 часов. В ходе конструкторских наземных и летных испытаний специалисты проверяют характеристики самолета и работу его систем. Следующим этапом станут сертификационные испытания — сначала наземные, затем летные.
"Танго" — легкомоторный учебно-тренировочный самолет производства компании Spectra Aircraft (входит в S7). В 2026 году планируется начать его сертификационные испытания с отечественным двигателем, а поставки серийных воздушных судов учебным заведениям запланированы на 2027 год.
Ориентировочная цена самолета – 100 миллионов рублей. Выпуск налаживается на собственной технической базе Spectra Aircraft в подмосковном Торбеево.
 
БизнесТехнологииРОССИЯМОСКВАМосковская областьПОДМОСКОВЬЕРосавиацияS7
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала