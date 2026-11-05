https://1prime.ru/20261105/sevastopol-874936138.html
В Севастополе ввели режим временного ограничения электроснабжения
В Севастополе ввели режим временного ограничения электроснабжения - 05.11.2026, ПРАЙМ
В Севастополе ввели режим временного ограничения электроснабжения
Режим временного ограничения электроснабжения введен в Севастополе для ликвидации перегруза электросетей за пределами города, сообщает севастопольское... | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T10:45+0300
2026-11-05T10:45+0300
2026-11-05T10:45+0300
севастополь
крым
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874936138.jpg?1793864756
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Режим временного ограничения электроснабжения введен в Севастополе для ликвидации перегруза электросетей за пределами города, сообщает севастопольское правительство.
В ночь на 4 ноября в результате внешнего воздействия произошло отключение электроснабжения потребителей в Крыму и Севастополе. Ограничения на подачу электроэнергии были введены в Крыму, восстановительные работы ведутся, сообщал советник главы Крыма Олег Крючков.
"В Севастополе ввели режим временного ограничения электроснабжения. Эта мера вынужденная - необходимая для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами нашего региона", - говорится в Telegram-канале правительства Севастополя.
По данным властей, поступающую в Севастополь электроэнергию в первую очередь подают в больницы, на гидроузлы и другие важные объекты.
севастополь
крым
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, крым
В Севастополе ввели режим временного ограничения электроснабжения
В Севастополе ввели режим временного ограничения электроснабжения для ликвидации перегруза
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Режим временного ограничения электроснабжения введен в Севастополе для ликвидации перегруза электросетей за пределами города, сообщает севастопольское правительство.
В ночь на 4 ноября в результате внешнего воздействия произошло отключение электроснабжения потребителей в Крыму и Севастополе. Ограничения на подачу электроэнергии были введены в Крыму, восстановительные работы ведутся, сообщал советник главы Крыма Олег Крючков.
"В Севастополе ввели режим временного ограничения электроснабжения. Эта мера вынужденная - необходимая для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами нашего региона", - говорится в Telegram-канале правительства Севастополя.
По данным властей, поступающую в Севастополь электроэнергию в первую очередь подают в больницы, на гидроузлы и другие важные объекты.