https://1prime.ru/20261105/sevastopol-874936138.html

В Севастополе ввели режим временного ограничения электроснабжения

В Севастополе ввели режим временного ограничения электроснабжения - 05.11.2026, ПРАЙМ

В Севастополе ввели режим временного ограничения электроснабжения

Режим временного ограничения электроснабжения введен в Севастополе для ликвидации перегруза электросетей за пределами города, сообщает севастопольское... | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T10:45+0300

2026-11-05T10:45+0300

2026-11-05T10:45+0300

севастополь

крым

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Режим временного ограничения электроснабжения введен в Севастополе для ликвидации перегруза электросетей за пределами города, сообщает севастопольское правительство. В ночь на 4 ноября в результате внешнего воздействия произошло отключение электроснабжения потребителей в Крыму и Севастополе. Ограничения на подачу электроэнергии были введены в Крыму, восстановительные работы ведутся, сообщал советник главы Крыма Олег Крючков. "В Севастополе ввели режим временного ограничения электроснабжения. Эта мера вынужденная - необходимая для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами нашего региона", - говорится в Telegram-канале правительства Севастополя. По данным властей, поступающую в Севастополь электроэнергию в первую очередь подают в больницы, на гидроузлы и другие важные объекты.

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севастополь, крым